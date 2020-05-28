2020 VFŞL Yaz Mevsimi‘nde mücadele edecek takımların kadroları belli oldu. Geçtiğimiz mevsime oranla daha fazla yabancının yer ettiği kadrolar tamamlandı. Gelin hep beraber takımların kadrolarına bakalım:

1907 Fenerbahçe

Üst Koridor: Lenom – Sacre

Orman: Julbu – Mojito

Orta Koridor: Blue – Midkid

Alt Koridor: Holyphoenix – Neos

Destek: Algos – Bueongi – Japone

Koç: Craftix – Enatron









5Ronin

Üst Koridor: KTSR – Oncan

Orman: Robin – Tumay

Orta Koridor: Luka – Umut

Alt Koridor: Andraiel – Husky Rider

Destek: Brolia – Bslince

Koç: Exorant – Vez

Beşiktaş

Üst Koridor: Direnc – Novachrono

Orman: Chain – Elramir – Forzent

Orta Koridor: Eberkazak – Stillnumb – Virtue

Alt Koridor: Rate – Greyone – Lowen

Destek: Efias – Madlifeonur

Koç: Doctor – Nova

Dark Passage

Üst Koridor: Juuzou – Pr1me

Orman: Kireas- Oguzkhan

Orta Koridor: Ksaez – Maximillion

Alt Koridor: Jeyrus – Wastee

Destek: Absolute – Shawi Katami

Koç: His – Janus – Lanista

fastPay Wildcats

Üst Koridor: Nyx – Starscreen

Orman: Ferret

Orta Koridor: Serin – Sylchasie

Alt Koridor: Kaori – Neramin – Vivien

Destek: Nysha – Pbd

Koç: Nib – Major – Rider – Robogod

Galaktikos

Üst Koridor: Azuzabi – Luana

Orman: Osman123 – Stefan

Orta Koridor: Phenomenal – xKenzuke

Alt Koridor: Kemba – Luger

Destek: Nikola – Secondate

Koç: Cristol – Mynemosyn

Galatasaray

Üst Koridor: Nuq – Ragner

Orman: Rames – Roulette

Orta Koridor: K0fte – T1so

Alt Koridor: Nako – Padden

Destek: Carry – Tolerant

Koç: Basei – Lynx Çerez

Royal Youth

Üst Koridor: Matilda – Splent

Orman: Asci – Typhoon

Orta Koridor: Pulse – Saw

Alt Koridor: 24 – Awaremei – Helo

Destek: Beplush810 – Carve

Koç: Copy Catt – Naty

Papara Supermassive

Üst Koridor: Armut – Skewer

Orman: 113 – Kituruken

Orta Koridor: Bolulu – Rhemio

Alt Koridor: Coldraa – Zeitnot

Destek: Fastlegged

Koç: Pades – Tacocat

Team Aurora

Üst Koridor: Madly

Orman: Chosen – Stalker

Orta Koridor: Bendix

Alt Koridor: Black – Kwashi – Reg – Rhioni – Sezena

Destek: Sparz

Koç: Lurid – Schluffy