Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi kadroları belli oldu
2020 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi‘nde mücadele edecek takımların kadroları belli oldu. Geçtiğimiz mevsime oranla daha fazla yabancının yer ettiği kadrolar tamamlandı. Gelin hep beraber takımların kadrolarını haberimizde bulabilirsiniz.
2020 VFŞL Yaz Mevsimi‘nde mücadele edecek takımların kadroları belli oldu. Geçtiğimiz mevsime oranla daha fazla yabancının yer ettiği kadrolar tamamlandı. Gelin hep beraber takımların kadrolarına bakalım:
1907 Fenerbahçe
Üst Koridor: Lenom – Sacre
Orman: Julbu – Mojito
Orta Koridor: Blue – Midkid
Alt Koridor: Holyphoenix – Neos
Destek: Algos – Bueongi – Japone
Koç: Craftix – Enatron
5Ronin
Üst Koridor: KTSR – Oncan
Orman: Robin – Tumay
Orta Koridor: Luka – Umut
Alt Koridor: Andraiel – Husky Rider
Destek: Brolia – Bslince
Koç: Exorant – Vez
Beşiktaş
Üst Koridor: Direnc – Novachrono
Orman: Chain – Elramir – Forzent
Orta Koridor: Eberkazak – Stillnumb – Virtue
Alt Koridor: Rate – Greyone – Lowen
Destek: Efias – Madlifeonur
Koç: Doctor – Nova
Dark Passage
Üst Koridor: Juuzou – Pr1me
Orman: Kireas- Oguzkhan
Orta Koridor: Ksaez – Maximillion
Alt Koridor: Jeyrus – Wastee
Destek: Absolute – Shawi Katami
Koç: His – Janus – Lanista
fastPay Wildcats
Üst Koridor: Nyx – Starscreen
Orman: Ferret
Orta Koridor: Serin – Sylchasie
Alt Koridor: Kaori – Neramin – Vivien
Destek: Nysha – Pbd
Koç: Nib – Major – Rider – Robogod
Galaktikos
Üst Koridor: Azuzabi – Luana
Orman: Osman123 – Stefan
Orta Koridor: Phenomenal – xKenzuke
Alt Koridor: Kemba – Luger
Destek: Nikola – Secondate
Koç: Cristol – Mynemosyn
Galatasaray
Üst Koridor: Nuq – Ragner
Orman: Rames – Roulette
Orta Koridor: K0fte – T1so
Alt Koridor: Nako – Padden
Destek: Carry – Tolerant
Koç: Basei – Lynx Çerez
Royal Youth
Üst Koridor: Matilda – Splent
Orman: Asci – Typhoon
Orta Koridor: Pulse – Saw
Alt Koridor: 24 – Awaremei – Helo
Destek: Beplush810 – Carve
Koç: Copy Catt – Naty
Papara Supermassive
Üst Koridor: Armut – Skewer
Orman: 113 – Kituruken
Orta Koridor: Bolulu – Rhemio
Alt Koridor: Coldraa – Zeitnot
Destek: Fastlegged
Koç: Pades – Tacocat
Team Aurora
Üst Koridor: Madly
Orman: Chosen – Stalker
Orta Koridor: Bendix
Alt Koridor: Black – Kwashi – Reg – Rhioni – Sezena
Destek: Sparz
Koç: Lurid – Schluffy