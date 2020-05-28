Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi kadroları belli oldu

2020 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi‘nde mücadele edecek takımların kadroları belli oldu. Geçtiğimiz mevsime oranla daha fazla yabancının yer ettiği kadrolar tamamlandı. Gelin hep beraber takımların kadrolarını haberimizde bulabilirsiniz.

28 Mayıs 2020, Perşembe 09:42 Son Güncelleme:
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Şampiyonluk Ligi'nde Yaz Mevsimi kadroları belli oldu

2020 VFŞL Yaz Mevsimi‘nde mücadele edecek takımların kadroları belli oldu. Geçtiğimiz mevsime oranla daha fazla yabancının yer ettiği kadrolar tamamlandı. Gelin hep beraber takımların kadrolarına bakalım:

1907 Fenerbahçe

Üst Koridor: Lenom – Sacre

Orman: Julbu – Mojito

Orta Koridor: Blue – Midkid

Alt Koridor: Holyphoenix – Neos

Destek: Algos – Bueongi – Japone

Koç: Craftix – Enatron


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5Ronin

Üst Koridor: KTSR – Oncan

Orman: Robin – Tumay

Orta Koridor: Luka – Umut

Alt Koridor: Andraiel – Husky Rider

Destek: Brolia – Bslince

Koç: Exorant – Vez

Beşiktaş

Üst Koridor: Direnc – Novachrono

Orman: Chain – Elramir – Forzent

Orta Koridor: Eberkazak – Stillnumb – Virtue

Alt Koridor: Rate – Greyone – Lowen

Destek: Efias – Madlifeonur

Koç: Doctor – Nova

Dark Passage

Üst Koridor: Juuzou – Pr1me

Orman: Kireas- Oguzkhan

Orta Koridor: Ksaez – Maximillion

Alt Koridor: Jeyrus – Wastee

Destek: Absolute – Shawi Katami

Koç: His – Janus – Lanista

fastPay Wildcats

Üst Koridor: Nyx – Starscreen

Orman: Ferret

Orta Koridor: Serin – Sylchasie

Alt Koridor: Kaori – Neramin – Vivien

Destek: Nysha – Pbd

Koç: Nib – Major – Rider – Robogod

 Galaktikos

Üst Koridor: Azuzabi – Luana

Orman: Osman123 – Stefan

Orta Koridor: Phenomenal – xKenzuke

Alt Koridor: Kemba – Luger

Destek: Nikola – Secondate

Koç: Cristol – Mynemosyn

Galatasaray

Üst Koridor: Nuq – Ragner

Orman: Rames – Roulette

Orta Koridor: K0fte – T1so

Alt Koridor: Nako – Padden

Destek: Carry – Tolerant

Koç: Basei – Lynx Çerez

Royal Youth

Üst Koridor: Matilda – Splent

Orman: Asci – Typhoon

Orta Koridor: Pulse – Saw

Alt Koridor: 24 – Awaremei – Helo

Destek: Beplush810 – Carve

Koç: Copy Catt – Naty

Papara Supermassive

Üst Koridor: Armut – Skewer

Orman: 113 – Kituruken

Orta Koridor: Bolulu – Rhemio

Alt Koridor: Coldraa – Zeitnot

Destek: Fastlegged

Koç: Pades – Tacocat

Team Aurora

Üst Koridor: Madly

Orman: Chosen – Stalker

Orta Koridor: Bendix

Alt Koridor: Black – Kwashi – Reg – Rhioni – Sezena

Destek: Sparz

Koç: Lurid – Schluffy

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