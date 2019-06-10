Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde yaz mevsimi başladı. Takımlar yenilenen kadrolarıyla 6 Haziran ve 7 Haziran günlerinde sahneye çıktı. Lolesports.com'da Caner 'Bulsara' Dereboyu ilk haftayı kaleme aldı.

Oynanan 10 karşılaşmanın ardından ilk hafta maçları tamamlandı. İşte yaşananlar...

Royal Youth haftayı kayıpsız kapattı

Mevsim öncesinde Dumbledoge ve GBM ile yollarını ayıran Royal Youth, bu ikilinin yerini Tolerant ve Cyeol ile doldurmuştu. Yenilenen kadro ilk sınavlarını Doğuş Üni Aurora ve Bahçeşehir SuperMassive karşısında verdi.

Yaz mevsiminin açılış gününde oynanan AUR karşılaşması, RYL adına oldukça rahat geçti. Üst koridorda Armut’un Madly’e kurduğu büyük üstünlük takımı rahatlıkla zafere ulaştırdı. Armut, 7/2/3’lük Neeko performansıyla maçın En Değerli Oyuncusu seçildi.

Haftanın ikinci günündeyse Royal Youth’un rakibi Bahçeşehir SuperMassive oldu. Şampiyonluk iddiasıyla mevsime başlayan iki takımı karşı karşıya getiren maç yaklaşık 47 dakika sürdü. Maçın sonlarına doğru Vadi’ye ağırlığını koyan RYL galibiyeti alırken karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu, 7/4/4’lük Ryze performansıyla Cyeol oldu.

Böylelikle Royal Youth haftayı iki galibiyet ile kapattı. Başka hiçbir takımın haftadan iki galibiyet çıkaramaması, RYL’yi zirveye taşıdı.

Bu sezon daha çekişmeli

1907 Fenerbahçe Espor, son şampiyon olarak başladığı mevsime SUP karşısında aldığı mağlubiyet ile başladı. Takım BUR karşısında, yaklaşık 47 dakika süren maçın ardından galibiyet ile tanıştı.

Bahçeşehir SuperMassive, mevsime FB’yi yenip KMF’nin rövanşını alarak başlasa da RYL’ye mağlup oldu.

Beşiktaş mevsime fırtına gibi başladı ve BUR’u skor vermeden mağlup etti. Ne var ki aynı performansı haftanın ikinci gününde gösteremedi ve GAL maçını kaybetti.

Dark Passage, üç çaylaktan oluşan beşlisiyle GAL’ı mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. Ancak takım GS karşısında mağlubiyetten kaçamadı.

Doğuş Üni Aurora mevsime zorlu RYL maçıyla başladı ve henüz ilk günden mağlubiyet ile tanıştı. Mevsimin ilk galibiyetiyse IW karşısında geldi.

GALAKTICOS, Dark Passage beklenmedik bir yenilgi aldı. Beşiktaş karşısında aldığı galibiyet ile haftayı minimum hasar ile kapattı.

Galatasaray Espor, favori olduğu karşılaşmada IW’ya yenilerek takipçilerine büyük bir şok yaşattı. DP karşısındaysa GBM’in ipleri eline almasıyla birlikte galip geldi.

İstanbul Wildcats, GS karşısında galip gelerek mevsime hızlı bir giriş yaptı. Ne var ki takım aynı performansı AUR karşısında gösteremedi.

Bursaspor Esports’un mevsimi BJK karşısında alınan ağır yenilgiyle başladı. Takım, haftanın ikinci gününde FB’yi uzun süre zorlamış olmasına rağmen bu maçtan da galibiyet çıkaramadı.







