Vodadone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi 6 Haziran Cumartesi günü çevrim içi oynanacak şekilde geri dönüyor. 2020 Yaz Mevsimi süresince lig aşaması, çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının tamamının çevrim içi oynanması planlanıyor. Bu kararı alırken oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını korumaya ek olarak, takımların seyahat yasaklarıyla birlikte oyuncularını sahnenin bulunduğu İstanbul’a getirmekte karşılaşabilecekleri çeşitli zorlukları da göz önünde bulundurduk. Türkiye Büyük Finali ile ilgili bilgilendirmeleri ise ilerleyen dönemde ayrıca paylaşacağız

Covid-19 nedeniyle hafta sonu günlerinde uygulanacak bir sokağa çıkma yasağı olması durumunda karşılaşmaların hafta içine alınması hala ihtimaller dahilinde. Önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere sizlere kaliteli bir yayın deneyimi sunabilmemiz adına reji ekibimizden birkaç kişinin yayın sırasında sosyal mesafelerini koruyarak sahnede bulunması kritik önem taşıyor.

VFŞL Yaz Mevsimi, 2020 Kış Mevsimi Finali’nin rövanş maçıyla başlayacak, 1907 Fenerbahçe Espor ve fastPay Wildcats 6 Haziran günü 14.00’da Vadi’de karşı karşıya gelecek. Maçların tamamı NimoTV, Youtube ve Twitch kanallarımıza ek olarak http://watch.tr.lolesports.com/ adresinden canlı izlenebilecek.