Şampiyonluk Ligi’nde tek lider fastPay Wildcats

Şampiyonluk Ligi’nde zirve yarışı tüm heyecanıyla devam ederken, 5. haftanın sonunda fastPay Wildcats zirvenin tek sahibi oldu. Şampiyonluk yarışındaki iki önemli rakibi Galatasaray Espor ve Dark Passage karşısında galibiyete ulaşan Wildcats, uzun süredir birlikte oynayan ve oldukça tecrübeli oyunculardan oluşan kadrosu ile KMF’ye göz kırptı.

Fenerbahçe Espor ve Papara SuperMassive Blaze karşısında galibiyet bulamayan Team Aurora ise 3. sıraya geriledi. Beşiktaş Espor ise bu haftaki performansı ile umut verdi. Ilk 4 hafta boyunca yalnızca 1 galibiyet bulan Kara Kartal, 5. haftada hem GALAKTICOS hem de Papara SuperMassive Blaze karşısında zafere ulaştı ve mevsim finalleri yarışına ne kadar dahil olmak istediğini gösterdi.

Başa baş bir rekabete sahne olan ilk yarı sonunda, mevsim finalleri mücadelesinde heyecan artarak devam ediyor. Geride bıraktığımız haftalarda gösterdikleri performans ile göz dolduran ve öne çıkan oyuncuları, Riot canlı yayın sunucularının seçtiği İlk Yarının En İyileri tercihlerinde görebilirsiniz.

Şampiyonluk Ligi’nde 9 hafta sürecek normal lig süresinin ardından ilk 6 takım mevsim finallerinde yer alacak. 6. hafta karşılaşmalarını 26 ve 27 Şubat tarihlerinde lolespor.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.