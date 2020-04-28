Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 2020’de çeyrek final heyecanı 27 Nisan Pazartesi günü Team Aurora ile Papara SuperMassive arasında oynanan karşılaşmayla birlikte başladı.

BO5 formatında oynanan seriye hızlı başlayan taraf Team Aurora oldu. Üst koridor oyuncusu Madly ve orta koridor oyuncusu Kruimel öncülüğünde etkili performans sergileyen ekip, seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Serinin ikinci maçında ise bambaşka bir Papara SuperMassive vardı. Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan galip ayrılan Zeitnot ve arkadaşları, seriyi eşitlemeyi başardı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı serinin üçüncü maçında Madly rüzgarı esti. Bol skorların alındığı karşılaşmada Urgot ile 13/5/4 KDA performansı sergileyen oyuncu, takımını sırtladı ve seride durumu 2-1’e getirdi. Serinin dördüncü maçında ortalık adeta kan gövdeyi götürdü. Toplam 55 skorun alındığı karşılaşmada rakibini devirmeyi başaran Team Aurora, yarı finale yükseldi ve 1907 Fenerbahçe Espor’un rakibi oldu.

Şampiyonluk Ligi tarihinde katıldığı tüm mevsimlerde finale yükselmeyi başaran Papara SuperMassive, Team Aurora’ya kaybetmesiyle birlikte ilk kez finale ulaşamadan elendi.

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