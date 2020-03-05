Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 5. hafta heyecanı, geçen hafta içi yaşanan iki önemli transfer gelişmesiyle birlikte başlamıştı. Türkiye’nin en iyi alt koridorlarından biri olarak görülen Holyphoenix, 1907 Fenerbahçe’ye transfer olurken; ligin sayılı destek oyuncularından biri olarak anılan Japone de Papara SuperMassive’in yolunu tutmuştu.

FB Yeni Alt Koridoruyla Çok Daha İyi

1907 Fenerbahçe Espor zirve iddiasında bulunan bir kadroya sahip olsa da geçen haftalarda sürpriz mağlubiyetler almıştı. 4. haftanın son gününde alınan Dark Passage mağlubiyeti takımda radikal değişimlerin yaşanmasına yol açtı. Koç Smeagol ve destek oyuncusu Wendelbo ile yollar ayrıldı. Holyphoenix ve Farfetch takımın yeni alt koridor ikilisi oldu.

Yenilenen kadrosuyla 5. haftada fastPay Wildcats ve 5 Ronin ile karşılaşan ekip bu maçlardan galip ayrılmayı başardı.

Holyphoenix, 5 Ronin karşılaşmasında VFŞL kariyerinin 1500. skoruna ulaştı. Holyphoenix an itibariyle Zeitnot’un ardından lig tarihinin en skorer 2. oyuncusu konumunda.

Farfetch ise başka bir ayrıntıyla öne çıktı. Kariyerinin 4. yılındaki destek oyuncusu; Galatasaray Espor, Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor formalarını giyen ilk esporcu olarak adını LoLespor tarihine yazdırdı.

Dark Passage’ın Serisi Sona Erdi

Yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi ile zirvenin tek sahibi olan Dark Passage’a ezeli rakibi fastPay Wildcats dur dedi. 5. haftanın 2. gününde oynanan karşılaşma Wildcats tarafının ezici üstünlüğü ile sonuçlandı. Böylelikle Dark Passage bu mevsimdeki 2. mağlubiyetini aldı ve zirveyi yeniden 1907 Fenerbahçe ile paylaşmak zorunda kaldı.

GALAKTICOS Yükselişte

İlk 4 hafta boyunca gösterdiği performans sebebiyle izleyicilerin yoğun eleştirisini alan Galakticos, 5. haftada kendini buldu. Team Aurora ve Beşiktaş’ı mağlup eden ekip bu mevsim ilk defa bir haftayı çifte galibiyet ile kapattı.

Ligden Notlar

Japone transferiyle haftaya giren Papara SuperMassive Vadi’ye indiği tek karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Beşiktaş bu hafta sevenlerini üzdü. Kolay bir fikstüre sahip olan ekip; ne 5 Ronin ne de GALAKTICOS karşısında galip gelemedi.

İki yıldız oyuncusu Holyphoenix ve Japone’yi kaybeden Royal Youth, 5. hafta maçlarında bir varlık gösteremedi. Takım haftayı galibiyetsiz kapattı.

Team Aurora’nın düşüşü devam ediyor. Mevsim başında aldığı sürpriz galibiyetlerle adından söz ettiren ekip çıktığı son 6 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabildi.

fastPay Wildcats kötü gidişe Dark Passage galibiyetiyle dur dedi. Lig lideri karşısında alınan galibiyet takımı mevsim finalleri yarışında tuttu.

5 Ronin gittikçe daha iyi görünüm ortaya koyuyor. Beşiktaş galibiyetiyle herkesi şaşırtan ekip, hâlâ son sırada yer alsa da yarıştan kopmuş değil.

VFŞL’de Gelecek Hafta

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 6. hafta karşılaşmaları 7 ve 8 Mart tarihlerinde oynanacak.

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