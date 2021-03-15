Şampiyonluk Ligi’nde son 2 için 3 aday var

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 8. hafta, 13-14 Mart tarihlerinde oynanan 10 maç ile tamamlandı. Son haftadan önce mevsim finallerinde mücadele edecek 6 takımdan 4’ü belli oldu.

Liderlik Düğümü Son Hafta Çözümlenecek

VFŞL’nin 8. haftası liderlik yarışı için önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. FastPay Wildcats’in Papara SuperMassive mücadelesini kazanmasıyla takımların puanları eşitlendi. Toplam 13 galibiyete ulaşan iki takım için liderlik yarışı son haftaya taşındı. Son hafta maçlarında puan eşitliğinin bozulmaması halinde iki takım arasında eşitlik bozma mücadelesi oynanacak. Aynı zamanda fastPay Wildcats ile Papara SuperMassive lig aşamasını ilk 2’de tamamlamayı garantileyerek mevsim finallerine direkt olarak yarı finalden başlama hakkını elde etti.

Nasr Esports ve Galatasaray Espor Mevsim Finallerinde

VFŞL’nin 8. haftasını ikişer galibiyetle kapatan Nasr Esports ve Galatasaray Espor mevsim finalleri biletini kaptı. Nasr Esports; Team Aurora ve 5 Ronin’i, Galatasaray Espor ise önce Beşiktaş’ı ardından da Dark Passage’ı mağlup ederek 8. hafta mücadeleleri sonunda rahat bir nefes aldı.

İki Bilet Üç Aday

Lig aşamasını ilk 6 sırada bitiren takımlar mevsim finallerine katılmaya hak kazanıyor. 8. hafta maçlarının ardından fastPay Wildcats, Papara SuperMassive, Galatasaray Espor ve Nasr Esports mevsim finallerine katılmayı garantiledi. Finallerin son iki katılımcısı ise 9. hafta maçlarının ardından belli olacak. Lig aşamasının son haftasında Beşiktaş, Dark Passage ve 1907 Fenerbahçe Espor yalnızca iki takımın daha dahil olabileceği mevsim finalleri bileti için kıran kırana bir mücadeleye girişecek. 8. haftayı galibiyetsiz kapatan 5 Ronin ve yalnızca 1 galibiyet elde eden GALAKTICOS için mevsim sona erdi.

Lig Aşaması Sona Eriyor

20 - 21 Mart tarihlerinde oynanacak 9. hafta karşılaşmaları ile birlikte VFŞL’de lig aşaması sona erecek. İlk 6 sırada yer alan ekipler mevsim finallerine yükselecek. Çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının ardından mevsim sona erecek. Şampiyon takım Türkiye’yi 6 - 23 Mayıs tarihleri arasında İzlanda'nın başkenti Reykjavik'de gerçekleşecek Uluslararası Özel Turnuva (MSI)’da temsil edecek.