Şampiyonluk Ligi’nde liderlik yarışı kızıştı

5 ve 6 Şubat’ta oynanan karşılaşmalar ile birlikte Şampiyonluk Ligi’nde lig aşamasının 3. haftası geride kaldı.

Heyecanla beklenen Fenerbahçe Espor - Galatasaray Espor derbisinde yeni şampiyon Zeri, Şampiyonluk Ligi’nde ilk defa boy gösterdi. Ele avuca sığmayan oyun tarzı ile rakiplerini hazırlıksız yakalayan Fenerbahçe Espor galibiyete ulaştı.

Şampiyonluk Ligi’nin gedikli oyuncularından Ruvelius ile yeni bir soluk arayan GALAKTICOS, ilk galibiyetine bu hafta ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz hafta yakaladığı ivmeyle yukarı sıralara kendini atan Papara SuperMassive Blaze 3. hafta galibiyet bulamadı.

Dark Passage’ın liderlik koltuğunda oturduğu Şampiyonluk Ligi’nde uzun zamandır görmediğimiz bir tablo var. 5 Türk oyuncuyla mücadele eden beyaz kaplanlar, genç oyuncuları Typhoon ve Scorth’un göz dolduran performanslarıyla ligin ilk sırasını kaptı.

Geçtiğimiz hafta namağlup şekilde zirvede oturan Team Aurora’nın galibiyet serisi ise son buldu. Bu hafta çıktığı 2 karşılaşmayı da kaybeden Team Aurora, 5 Ronin ve fastpay Wildcats ile ikinciliği paylaşıyor. Hem 5 Ronin hem fastpay Wildcats bu hafta 2’şer galibiyet alarak zirve yarışına ortak oldu.

Şampiyonluk Ligi’nde 3. haftayı geride bırakırken rekabet gittikçe artıyor. 9 hafta sürecek normal lig süresinin ardından ilk 6 takım mevsim finallerinde yer alacak. 4. hafta karşılaşmalarını 12 ve 13 Şubat tarihlerinde lolespor.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.