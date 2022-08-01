Şampiyonluk Ligi’nde mevsimin sonuna yaklaştıkça Mevsim Finalleri’nde yer alacak takımlar netleşmeye başladı. NSR, IW ve DP üst sıralarda yer alırken, 7 galibiyete ulaşan GS, GAL ve SMB ilk 6 takım arasında bulunma ihtimalini arttırmayı başardı.

NASR ESPORTS kelimenin tam anlamıyla durdurulamıyor. DenizBank İstanbul Wildcats’i de yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkaran ekip, en yakın takipçileriyle arasındaki farkı 3 galibiyete çıkardı.

DenizBank İstanbul Wildcats’in 1 mağlubiyet aldığı haftada fırsatı değerlendiren Dark Passage bulduğu 2 galibiyet ile tekrardan ikinciliğe ortak oldu. Haftayı 2-0 kapatan bir diğer takım olan Galatasaray Espor gözünü üst sıralara dikti.

Şampiyonluk Ligi 6 Ağustos - 7 Ağustos tarihlerinde oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Karşılaşmaları lolespor.com adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.