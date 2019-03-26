Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri başlıyor. 29 ve 30 Mart'taki karşılaşmalarda Dark Passage, Doğuş Üni Aurora, Galatasaray Espor ve Royal Youth sahneye çıkıyor.

Ocak ayının soğuk günlerinde başlayan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde lig aşaması tamamlanmış ve mevsim finallerine katılan ekipler belli olmuştu. Puan tablosunun ilk iki sırasındaki 1907 Fenerbahçe Espor ve Bahçeşehir SuperMassive, yarı final biletini cebine koyarak rakiplerini beklemeye başladı.

Çeyrek finaller içinse heyecan bu hafta başlıyor. 29 Mart'ta Royal Youth ile Dark Passage, 30 Mart'taysa Doğuş Üni Aurora ile Galatasaray Espor karşı karşıya geliyor.

Royal Youth

VFŞL'deki üçüncü mevsimini geçiren Royal Youth, bunların hepsinde mevsim finallerine katılmayı başardı. Geçen iki mevsimden farklı olarak RYL, ilk defa lig aşamasını ilk ikide tamamlayamadı. Mevsim finalleri macerasına hep yarı finalden başlayan RYL, bu mevsim puan tablosunda üçüncü sırada kalarak çeyrek finalin yolunu tuttu.

RYL, 2019'a yenilenen bir kadro ile girmişti. Broken Blade, Abbedagge ve Freeze ile yollar ayrılmış; yerlerine Armut, GBM ve Pilot gelmişti. Ligin iddialı ekiplerinden biri olan Royal Youth, Bahçeşehir SuperMassive karşısında aldığı iki; Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor karşısında aldığı birer mağlubiyet ile beklentilerin biraz aşağısında kaldı. Yine de, kadronun potansiyeli göz önüne alındığında, onların hâlâ şampiyonluk için iddalı bir ekip olduğunu söyleyebiliriz. Takımın destekçileri, RYL'nin mevsim finallerinde kendine geleceğine inanıyor.

Doğuş Üni Aurora

AUR, VFŞL'de mücadele ettiği 7. mevsimde 6 defa mevsim finallerine katılmayı başardı. Ancak söylemek gerekir ki bu defaki başarıyı kimseler beklemiyordu. Üç çaylak ile yola çıkan kadronun mevsim finallerine katılmasına ihtimal verilmezken AUR, mevsimin en parlak performanslarından birine imza attı.

2018 Yaz Mevsimi'ni son sırada tamamlayan AUR, 2019 için kadrosunu baştan aşağıya değiştirdi. Başlangıçta planlanan beşlide ehe (Mojito) de vardı ancak aldığı cezanın ardından yerini mypleasure'a bıraktı. Genç oyuncuların beklenilenden iyi performans sergilemesi ve alt koridordaki iki tecrübeli ismin formunun zirvesinde olmasıyla AUR, mevsim finallerine rahat bir şekilde katıldı. Takım adına kırılma noktasıysa Trix'in kadroya dahil edilmesi oldu. Trix ile çıktığı 4 karşılaşmanın tamamını kazanan takım, çeyrek finallere oldukça iddalı bir şekilde adımını attı.

Galatasaray espor

2017 Kış Mevsimi'nin ardından lige yeniden atım atan GS, lig aşamasında harika bir ilk yarı (6 galibiyet) ve pek de harika olmayan bir ikinci yarı (3 galibiyet) geçirdi. Alınan bu zaferlerle takım ilk defa mevsim finalleri heyecanına ortak oldu.

Galatasaray Espor, VFŞL'deki ikinci baharına yerli veteranlar ve tanıdık yabancı yüzler ile adım attı. Hioss, Taikki, Godbro, Madness, Tolerant beşlisi lige harika başladı ve ilk iki haftayı kayıpsız geçirdi. Ne var ki buradan sonra işler aynı şekilde devam etmedi. Takım inişli çıkışlı bir performans ile lig aşaması macerasını sürdürdü. Suratların asıldığı ve mağlubiyetlerin arka arkada geldiği bir dönemde Smoke ve MGX takıma bir yenilik katmak adına görev aldı.

GS ilk çeyrek final macerasından zaferle ayrılmak istiyor. Bunu sağlamak içinse takım, ligin ikinci yarısınaki performansını tekrarlamaktan kaçınmalı. İlk yarıdaki formlarını yeniden Vadi'ye yansıtmaları onlar için başarının anahtarı olacak.

Dark Passage

DP bir mevsime daha kadrosunu baştan aşağıya değiştirerek başladı. Başlangıçta kadroda Saulius ve PBD de yer alıyordu. Ne var ki DP geleneği bozmadı ve mevsim ortası değişikliklerini sürdürdü. Saulius ile yollar ayrıldı, yerine Backlund getirildi. Genç PBD yedeğe çekildi ve destek pozisyonu Korpse'a emanet edildi. Yapılan değişimlerin ardından Dark Passage zor da olsa ilk 6 yarışına tutundu ve eşitlik bozma mücadelesinde Beşiktaş'ı mağlup ederek çeyrek finaldeki yerini aldı.

Dark Passage için çeyrek finalde önemli bir değişim de yaşanacak. Takımı ile ligde 18 karşılaşmaya çıkan Crystal, şu an askerlik görevini yerine getiriyor ve bu sebeple takımına mevsim finallerinde eşlik edemiyor. Onun bıraktığı boşluğu Muscle doldurmaya çalışacak. DP, RYL karşısına favori olarak çıkmayacak. Küçük çaplı mucizelere ve lig aşamasında gösteremediği kadar iyi bir performansa ihtiyaç duyacak. Crystal'ın yerini alacak isim bu konuda DP'nin kaderine direkt olarak etki edecek. DP ya yeni ormancısıyla bambaşka bir görünüme kavuşup imkansız denileni başaracak ya da kış mevsimi macerasını çeyrek finalde noktalayacak.