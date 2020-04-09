Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi geri döndü! Covid-19 Pandemisi sebebiyle iki hafta ara verilen ligde çevrimiçi formata geçildi. Takımlar maçlarını evlerinden oynamaya başladı. 8. hafta maçları tamamlandı. Lig aşamasının tamamlanmasına yalnızca bir hafta kaldı. final programının nasıl olacağına dair de resmi açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "2020 Kış Mevsimi Finali 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecektir. Finalin Covid-19 Pandemisi nedeniyle çevrimiçi oynanmasına karar verilmiştir. Sağlıklı bir şekilde tekrar bir araya gelebileceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.