Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nin ikinci haftası, kıran kırana maçlara sahne oldu. 29 ve 30 Ocak tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile beraber Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nin ikinci haftası geride kaldı.

Zirve tek kişilik

İlk hafta aldıkları 2 galibiyet ile ilk sırayı paylaşan 5 Ronin, Team Aurora ve Dark Passage arasından sıyrılan Team Aurora oldu. Galibiyet serisini 4’e çıkaran Team Aurora, namağlup şekilde Şampiyonluk Ligi’nin zirvesinde kalmayı başardı.

Haftanın açılış karşılaşmasında zirvenin ortaklarından 5 Ronin’i mağlup eden Fenerbahçe Espor, 2022’deki ilk galibiyetiyle tanıştı. Hem fastPay Wildcats’i hem Galatasaray Espor’u mağlup eden Papara SuperMassive Blaze ligin üst sıralarına kendini taşımayı başardı. Kış Mevsimi’ne 0-2 başlayan NASR ESPORTS ise bu hafta 2’de 2 yapan bir diğer takım oldu.

NASR ESPORTS ve Team Aurora ile karşılaşan Beşiktaş , zorlu rakipleri karşısında zafere ulaşamadı. Galatasaray Espor karşısında kıran kırana bir mücadele vermesine rağmen mağlup olan GALAKTICOS ise 2 haftadır henüz galibiyete ulaşamayan tek takım olarak ligin son sırasında kaldı.

Şampiyonluk Ligi mücadelesi 5 ve 6 Şubat tarihlerinde oynanacak 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. watch.lolesports.com adresinden canlı yayınlara katılarak siz de bu heyecana ortak olun.