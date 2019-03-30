Şampiyonluk Ligi yarı finalinde derbi zamanı

Vodafone FreeZone Kış Mevsimi Şampiyonluk Ligi'nde bugün çeyrek final müsabakaları damga vurdu. Ligi ilk iki sırada bitiren 1907 Fenerbahçe ile BAU SuperMassive yarı finalde eşleşecekleri rakipleri belirleyen çeyrek final müsabakalarını yakından takip etti.

Galatasaray Espor takımı çeyrek finalde karşılaştığı Doğuş Üniversitesi Aurora'yı 3-0'lık skorla yenerek yarı finalde ezeli rakibi 1907 Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı Kırmızılı ekibi yarı finale taşıyan ve serinin en değerli oyuncusu Tolerant oldu.

Bir diğer çeyrek final karşılaşmasında Royal Youth takımı DP Gaming karşı karşıya geldi. Royal Yputh mücadeleden 2-0'lık galibiyetle adını yarı finale yazdıran bir diğer takım oldu ve BAU SuperMassive'in rakibi oldu.

Yarı final eşleşmeleri sonrası galip gelen ekipler finalde bu kez kjozlarını paylaşacak ve bir takım mutlu sona ulaşacak.