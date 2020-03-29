Corona virüs nedeniyle liglerin askıya alınması espor'u da vurmuştu. Teknik altyapı olarak uzaktan oynanması ve liglerin devam etmesi daha olanaklı bir spor olan esporda en popüler ligimiz Vodafone FreeZone Şampiyonlar Ligi, 4 Nisan'da devam edeceğini duyurdu.

İşte Lolespor'dan yapılan açıklama:

17 Mart tarihinde sosyal medya hesaplarımızdan yayımladığımız mesajla Covid-19 Pandemisi’ne karşı aldığımız önlemler kapsamında bütün lig faaliyetlerimizi belirsiz bir süreyle askıya aldığımızı açıklamıştık. Hepimizin morale oldukça fazla ihtiyaç duyduğu bu günlerde VFŞL’nin geri dönüşünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

VFŞL karşılaşmaları 4 Nisan tarihinden itibaren çevrimiçi oynanmaya ve yayımlanmaya başlayacak. Geçtiğimiz günlerde takımlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda oyuncuların evlerinden lobiye bağlandıkları bir sistem üzerinde çalışmaya başladık. Bu süreçte size en sağlıklı maç izleme deneyimini sunabilmek için teslerimizi gerçekleştirdik.

Ligi çevrimiçi oynatmaya karar verdiğimizde, birçok bölgede olduğu gibi bizde de özellikle üstünde durulan konu rekabetin bütünlüğünü korumaktı. Sağlık önlemlerimiz kapsamında takım evlerine hakem göndermemeye karar verdiğimiz için rekabet bütünlüğünü korumak adına bir dizi tedbiri uygulamaya koymamız gerekti. Takımların ve bizim elimizde olmayan dış etkenlerden ötürü maça ara verilmesi durumunda, maça sonra devam edilebilmesi üzerinde çalışıldı.

Çevrimiçi olarak gerçekleştireceğimiz VFŞL yayınlarının haftalık operasyonumuzdan daha farklı olacağının farkındayız. Hepimizin morale ihtiyaç duyduğu bu günlerde ortak tutkumuz olan espor sayesinde bir araya gelip, her zaman olduğu gibi sizlere en iyi VFŞL deneyimini sunmak için çalışacağız.

Akademi Ligi maçları 2 Nisan’dan itibaren çevrimiçi olarak oynanmaya devam edecek, maçların özetleri birkaç saat gecikmeyle Youtube kanalımıza yüklenecek. Kış Mevsimi Finali’nin hangi şartlar altında gerçekleşeceği hala değerlendirme sürecinde, konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri ilerleyen dönemde sizlerle paylaşacağız. Bu süreçteki desteğiniz için teşekkür ederiz. 4 Nisan Cumartesi 14.00’da görüşmek üzere