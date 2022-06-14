Şampiyonluk Ligi 2022 Yaz Mevsimi başladı

Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi heyecanı, 11 ve 12 Haziran tarihlerinde oynanan karşılaşmalarla başladı!

Kış Mevsimi Finali’nde boy gösteren Galatasaray Espor ve DenizBank İstanbul Wildcats arasındaki mücadele ile başlayan Yaz Mevsimi’nin ilk haftası geride kaldı.

Son şampiyon DenizBank İstanbul Wildcats, haftayı kayıpsız geçerek yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.

İkinci gün ise Vadi’de Galatasaray Espor ve Fenerbahçe Espor derbisinin rüzgarları esti. Bu karşılaşmada yüzü gülen taraf Galatasaray Espor oldu.

1. Hafta karşılaşmaları sonucunda Fenerbahçe Espor, Beşiktaş ve 5 Ronin henüz galibiyetle tanışma fırsatı bulamadı.

İlk hafta mücadelelerinin tamamlanmasıyla beraber Şampiyonluk Ligi’nin zirvesi DenizBank İstanbul Wildcats, NASR ESPORTS ve Dark Passage tarafından paylaşılıyor.

Şampiyonluk Ligi’nde Yaz Mevsimi 18 Haziran - 19 Haziran tarihlerinde oynanacak 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.