Bodrum Motosiklet Spor Kulübü temsilcisi Aykut Kızıltan, 2022 sezonu Enduro yarışlarının Bergama-Kartepe-Ankara-Kayseri ayaklarında 1.likler elde etti. Genel toplamda 80 puanla grubunda şampiyonluğu elde eden Kızıltan, 13 yarışta 16 kupa ile 2022 yılı Enduro ve Süper Enduro yarışlarında kendi grubunda şampiyon oldu.

Aykut Kızıltan, galibiyetlerini kutlamak ve mutluluğunu paylaşmak üzere kupalarıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti. Ziyarete Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Cevdet Erçik ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Başkan Aras, ilçeye büyük gurur yaşatan sporcuya plaket vererek başarılarının devamını diledi.

İHA