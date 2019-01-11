Şampiyonluk koşusu

Daha önce sosyal sorumluluk projesi için Van’dan İstanbul’a bin 830 kilometreyi 59 günde koşarak gelen Fenerbahçe taraftarı Rıza Martaş, tuttuğu takımın ligde aldığı kötü sonuçlardan dolayı futbolculara zoru başarmanın kolay olduğunu koşarak anlatmak istiyor.

Martaş 4 Ocak günü İzmir’den başladığı koşunun Balıkesir’e kadar olan bölümünü tamamlarken, 17’nci günde de Şükrü Saracoğlu Stadı’nda olmayı hedefliyor, Martaş Fenerbahçe için yaptığı koşu ile ilgili olarak, “Taraftarı olduğum, renklerine aşık olduğum, şimdiye kadar Fenerbahçe için ne yaparım diye düşündüğümde, kendi kendime sorduğumda en iyi cevap koşmaktı. Koşmak adına yollara düştüm. Fenerbahçe için, taraftarlık ruhu için Fenerbahçelilik ruhunu yeniden canlandırabilmek için, amatör bir insan olarak İzmir’den İstanbul’a 17 günde koşmayı planlıyorum” diye konuştu.

‘Futbolculara sesleniyorum...’

“Önümde zorlu bir 10 gün daha var. 20 Ocak Pazar günü mabedimize ulaşmayı planlıyorum. Elimden geldiğince farkındalık oluşturarak hedefime ulaşmaya çalışacağım. Buradan futbolculara sesleniyorum; Fenerbahçe’desiniz, Fenerbahçe ruhuyla oynarsanız bırakın zor günleri şampiyonluk bile yakındadır. Ben bir totem yaptım, İzmir’den İstanbul’a 17 günde koşuyorum. Bunun amacı ise Fenerbahçe’nin ikinci devre 17 maçı var. 17’de 17 yaparak şampiyon olabilmesi. Eğer bu çorbada tuzum olacaksa Fenerbahçe için İzmir’den İstanbul’a değil dünyayı koşarım” ifadelerini kullandı.