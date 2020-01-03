Şampiyonluğun şifresi: İkinci yarı en az 38 puan

Süper Lig'de son yılların en çekişmeli sezonu devam ediyor. İlk yarı sonunda en az 6-7 takımın şampiyonluk iddiası devam ediyor. Peki şampiyonluk yolu nereden geçiyor? işte cevabı..Son 12 sezonda şampiyon takımların ikinci yarı yani 18.hafta ile 34.hafta arasında performansı belirleyici oldu.

Süper Lig'in son 12 şampiyonun 11 tanesi ikinci yarıda 38 ve üstü puan aldı

Süper Lig'de son 12 sezonda şampiyon olan takımların 11 tanesi sezonun 2.yarısında en az 38 puan yaptı. Şampiyonluğun yolu sezonun 2.yarısından geçiyor. Son 12 sezonda sadece 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe ikinci yarı 33 puan alıp şampiyon olmuş ancak bitime 3 hafta kala şampiyon olması nedeniyle ortalaması düşmüş olabilir.