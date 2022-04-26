Adana Demirspor'u deplasmanda devirerek şampiyonluk hedefine sadece bir puan bırakan Trabzonspor 'da büyük zafer için nefesler tutuldu. 76 puanla zirvesinde oturduğu ligi cumartesi gecesi Antalyaspor ile berabere dahi kalsa şampiyon tamamlayacak olan bordo-mavililerde tarihi ana tanıklık etmek isteyenler karşılaşmaya akın ediyor. Maç gününe kadar Trabzon'a gelecek olan uçaklarda tek kişilik dahi boş yer kalmazken firmalara ek sefer koyması için baskı yapılıyor. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da Trabzon'a direkt gelecek olan tüm uçak seferleri ile şehirdeki otellerin rezervasyonları da doldu.

ŞEHİR BAYRAM YERİNE DÖNECEK

Kutlamalar için hazırlıklar da yapılmaya başlandı. Antalyaspor maçı öncesinde şehir merkezi ve stat çevresinde taraftarların eğlenceli vakit geçireceği organizasyonlar planlanırken, maç sonu da stadyumda kulüp tarafından organize edilen geniş kapsamlı bir kutlama yapılacak. Ayrıca kulüp yetkilileri farklı şehirlerdeki taraftar dernekleri ile iletişime geçerek, "Şampiyonluğu nerede kutlayacaksanız bize bilgi verin" mesajını iletti. Gelecek cevaplara göre şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı farklı iller de belirlenecek.