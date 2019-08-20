Şampiyonların yüzü gülmedi

Avrupa’da bu hafta oynanan karşılaşmalarda birbirinden ilginç sonuçlar alındı. Özellikle liglerinde geçen sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen birçok dev kulüp galibiyet yüzü göremedi.

İngiltere Premier Lig’de Manchester City, son Şampiyonlar Ligi finalisti Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

İspanya’da Barcelona, son dakikalarda yediği golle Athletic Bilbao’ya 1-0 kaybetti.

Almanya’yı domine eden Bayern Münih ise Hertha Berlin ile sahasında yenişemedi, maç 2-2 sona erdi.

Fransa’da PSG, Rennes’e 2-1 mağlup oldu.

Ayrıca Galatasaray da bu kervana katıldı ve Denizlispor’a 2-0 yenildi.



