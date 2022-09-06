Şampiyonlar Ligi gruplarında 2022-23 sezonu bu akşam resmen başlıyor. Günün en dikkat çekecek kapışması, H Grubu'nda oynanacak. Lionel Messi, Mbappe ve Neymar'lı PSG Fransa'da, eksikleri bir hayli fazla olan Vlahovic'li Juventus'u konuk edecek. Saat 22.00'deki mücadele Exxen'den yayınlanacak. İki ekip, Juve'nin kazandığı 1996 Süper Kupa finalinden sonra ilk kez Avrupa'da birbirlerine rakip olacak.

Real Madrid de oynuyor

Ev sahibinde Draxler ve Pembele, İtalyanlar'da geçen sezon PSG'de oynayan Angel Di Maria'nın yanı sıra Paul Pogba, Adrien Rabiot, kaleci Wojciech Szczesny, Marley Ake, Kaio Jorge ve Federico Chiesa sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu grubun diğer maçında aynı saatte Benfica Maccabi Haifa oynayacak. F Grubu'nda son şampiyon Real Madrid, İskoçya deplasmanında Celtic'e konuk olacak. 22.00'deki mücadele, TV8,5'tan yayınlanacak. G Grubu'nda da yine aynı saatte Manchester City, Sevilla deplasmanında boy gösterecek.

Yolun sonu İstanbul

Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki final karşılaşmasına 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Daha önce ülkemizde 2005 yılında Liverpool'un, Milan'ı yenerek kazandığı unutulmaz final MAÇI oynanmıştı. UEFA, normalde2020'de Devler Ligi finalini 2. kez İstanbul'a verdi. Ancak koronavirüs salgını sonrası final söz konusu yıl ve 2021'dePortekiz'e alındı. UEFA, daha sonra ise Cumhuriyetimiz'in 100. yılı olan2023'te finalin ülkemizde oynanacağı yönünde karar verdi.