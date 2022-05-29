Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u Vinicius'un golüyle deviren Real Madrid, 14. kez mutlu sona ulaşırken Carlo Ancelotti, adını tarihe yazdırdı. 4. kez Avrupa'nın 1 numaralı kupasını kazanan İtalyan futbol adamı, Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı "Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan teknik direktör" rekorunu tek başına ele geçirdi.

Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'ni 4. kez kazanarak kupayı en çok kazanan teknik direktör oldu. (2003 ve 2007 Milan, 2014 ve 2022 Real Madrid)

Ancelotti, 2003 ve 2007'de Milan, 2014'te de Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştırmıştı. 5. finalinde 4. kez kazanan 62 yaşındaki teknik adam, tek yenilgisini 2005'te İstanbul'da tarihi finalde Milan'ın başında Liverpool'dan almıştı.

Sırasıyla PSG, Chelsea, Manchester City'yi avlayan, finalde ise Liverpool'u deviren Real Madrid, 14. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.



