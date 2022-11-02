Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C ve D gruplarında dün gece sekiz karşılaşma oynandı. İlk dört grupta bir üst tura çıkan takımlar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden takımlar ve Avrupa'ya veda eden takımlar belli oldu.

Gecenin en dikkat çeken maçında Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Marsilya dramatik bir son yaşadı.





ATLETICO MADRID ŞOKTA!

Devler Ligi'nde B Grubu'nda yer alan İspanyol ekibi, son maça kadar beş maçta topladığı beş puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Porto ve Club Brugge'un tur atlamayı garantilediği grupta, Diego Simeone'nin öğrencileri son haftaya UEFA Avrupa Ligi umutlarıyla çıktı. Deplasmanda daha önce tur atlamayı garantileyen Porto'ya konuk olan Atletico Madrid, ilk 24 dakikada 2-0 geriye düştü.

Son bir şans için sahaya çıkan Atletico Madrid, 90. dakikada Ivan Marcano'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı. Oynadığı altı maçta beş puan toplayan Atletico Madrid grubu sonuncu tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

Bayer Leverkusen ise üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne katıldı.

RANGERS'TAN EKSİ 20 AVERAJ

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers için, Şampiyonlar Ligi grup aşaması çok kötü geçti.

Oynadığı altı maçta puan alamayan İskoç ekibi eksi 20 averajla tarihin en kötü performanslarından birini sergiledi. Giovanni van Brocnhorst'un öğrencileri grup aşamasında sadece iki kez gol sevinci yaşadı.

Rangers grup maçlarında hangi takımdan kaç gol yedi?





Ajax: 7

Napoli: 6

Liverpool: 9

NAPOLI İLK KEZ KAYBETTİ

A Grubu'nun diğer maçında ise Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde yenilgi yüzü görmeyen Napoli, Anfield Road'da Liverpool ile karşılaştı. 85. dakikaya kadar 0-0 devam eden mücadelenin 85. dakikasında Mohamed Salah ve 90. dakikasında Darwin Nunez'in attığı gollerle İngiliz temsilcisi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Napoli bu yenilgiye rağmen liderliği kaybetmedi, ancak bu sezon ilk kez bir resmi maçta sahadan boynu bükük ayrıldı.

BARCELONA AVRUPA LİGİ'NE

C Grubu'nda Inter, Bayern Münih ve Viktoria Plzen ile mücadele eden Katalan ekibi, altı maçta topladığı yedi puanla grupta üçüncü olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Barcelona son maçında deplasmanda Viktoria Plzen'i 4-2 ile geçti. Inter'i 2-0 mağlup eden Bayern Münih ise grubu lider tamamladı.





D GRUBU'NDA DRAMATİK SON

Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin en dramatik karşılaşması ise D Grubu'nda oynandı. Marsilya ile Tottenham arasında Veledrome Stadyumu'dan oynanan karşılaşmayı ev sahip ekip kazanması halinde bir üst tura yükselecekti.

Igor Tudor'un öğrencileri ilk yarının son anlarında Mbemba'nın attığı golle soyunma odasında 1-0 önde gitti. Bu skora göre Marsilya yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor, Tottenham ise eleniyordu.

TOTTENHAM GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin ikinci yarısında Tottenham karşılaşmaya ağırlığını koydu. 54. dakikada Lenglet'nin attığı golle beraberliği sağlayan Antonio Conte'nin öğrencileri, 90+5. dakikada Höjbjerg'in attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu skorla birlikte Tottenham 11 puanla gruptan lider olarak çıkarken, deplasmanda Sporting'i mağlup eden Frankfurt'ta gruptan iknci olarak adını bir üst tura yazdırdı.

BİR ÜST TURA YÜKSELEN TAKIMLAR

A GRUBU: Napoli, Liverpool

B GRUBU: Porto, Club Brugge

C GRUBU: Bayern Münih, Inter

D GRUBU: Tottenham, Frankfurt