Milli ara sonrasında eksiklerin takıma dönmesiyle birlikte Başakşehir karşısına kadro derinliği yüksek bir ekiple çıkan Kara Kartal’da teknik ekip, beklentilerin aksine; Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup’u birlikte ilk 11’d e görevlendirmişti. Ek olarak Sivasspor maçının kahramanı Güven Yalçın’ı da sol kanat hattında sahaya süren teknik direktör Sergen Yalçın, bu 3’lüden istediği verimi alamaması sonrasında ikinci yarıda değişikliğe gitmişti. Yapılan hamlelere rağmen maçı çeviremeyen Siyah-Beyazlılar, salı günü oynayacakları Sporting mücadelesine bambaşka bir kadroyla çıkacak.

Hata yaptı, kulübeye geçiyor

Değişime kaleden başlayacak olan teknik ekip, Başakşehir karşısında etkili bir performans sergilemesinin yanında özellikle ilk goldeki hatası sebebiyle taraftarını üzen Mert Günok’u, Sporting karşısında yedek kulübesine çekecek. Son yılların yükselen değeri Ersin Destanoğlu; Rosier, Vida, We linton ve Rıdvan’lı savunma dörtlüsünün gerisinde görev alacak.

Hücumda sadece 2 isim...

Orta alanda Oğuzhan ve Atiba ikilisinin yerine Alex Teixeira ve Miralem Pjanic’in forma giymesi bekleniyor. Sol kanatta Güven Yalçın’ın performans düşüklüğü sonrasında forma, Cyle Larin’e geçecek. 6 numara hattında Josef yerini korurken, sağ kanatta Rachid Ghezzal ve forvette de Michy Batshuayi ilk 11’de yer alacak.