UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonuna ait en iyiler kura çekimi öncesi belli oldu. Devler Ligi kupasını müzesine götüren Bayern Münih'in başarılı golcüsü Robert Lewandowski, rekorlar kırdığı sezonda beklenildiği gibi yılın forveti ödülüne sahip oldu