Avrupa futbolunu özellikle Şampiyonlar Ligi'ni uzun yıllar Raul, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi domine etti. Özellikle iki büyük yıldız Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin rekabeti hem La Liga'da hem de Devler Arenası'nda devam etti. Gol sayıları, asist sayıları, hat-trick ve kupaları hep gündem oldu.

Fakat son iki sezondur iki genç isim ön plana çıktı. Yaşları ilerleyen yıldızlara karşı Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın ön planda olduğu dönem gelmeye başladı. İki genç oyuncunun şimdiden ulaştığı gol sayıları henüz o yaşlarda iken hem Messi hem de Ronaldo'dan daha iyi...

Mbappe henüz 22 yaşında ve 41 Şampiyonlar Ligi maçında şimdiden 24 gol atıp 16 asist yaptı. İstatistikleri hem Messi hem de Ronaldo'dan iyi. Messi aynı yaş döneminde 17 gol - 7 asist, Cristiano Ronaldo ise o yaş grubunda gol kaydetmemiş 5 asist yapmıştı

Mbappe, 24 yıl sonra Barcelona deplasmanında Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu olmayı da başardı









Erling Haaland 13 Şampiyonlar Ligi maçında 18 gol attı

Haaland ise çıktığı ilk 13 Şampiyonlar Ligi maçında 18 gol attı ve bu alanda en başarılı oyuncu. Aynı zamanda Norveçli oyuncu 21 yaş altında Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan ikinci isim (ilk isim Mbappe 19 gol) olurken aynı zamanda daha iki sezonluk performans ile Norveçli oyuncular arasında en çok Şampiyonlar Ligi golü atan ilk 3 oyuncu arasına girdi

Gol krallığı yarışında Haaland öne geçti

Erling Haaland son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan iki oyuncudan biri oldu. Haaland ile birlikte Lewandowski 18 gole imza atarken bu sezon gol krallığı yarışında Norveçli yetenek ilk sıraya geldi.











