Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 gruptaki tüm müsabakalar tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada tamamladığı kupada ilk iki sırayı alarak son 16 turuna çıkmayı hakeden takımlar da belli oldu.
Avrupa'nın en önemli spor organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında tüm maçlar oynandı.
Temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'nda yer aldığı ve 4 puanla 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne yoluna devam ettiği organizasyonda son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.
Salı günü ve dün oynanan maçlar sonrasında gruplarından lider ve ikinci olarak çıkan takımlar şu şekilde:
Grup liderleri
Barcelona
Real Madrid
Porto
Man City
Dortmund
Bayern
Juventus
PSG
Grup ikincileri
Atletico
Man Utd
Schalke
Ajax
Roma
Liverpool
Tottenham
Lyon