Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 gruptaki tüm müsabakalar tamamlandı. Temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'nu 4 puanla 3. sırada tamamladığı kupada ilk iki sırayı alarak son 16 turuna çıkmayı hakeden takımlar da belli oldu.

13 Aralık 2018, Perşembe 01:26
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Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkan takımlar belli oldu

Avrupa'nın en önemli spor organizasyonlarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında tüm maçlar oynandı.

Temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'nda yer aldığı ve 4 puanla 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne yoluna devam ettiği organizasyonda son 16 turuna kalan takımlar da belli oldu.

Salı günü ve dün oynanan maçlar sonrasında gruplarından lider ve ikinci olarak çıkan takımlar şu şekilde:

Grup liderleri

Barcelona

Real Madrid

Porto

Man City

Dortmund

Bayern

Juventus

PSG  

Grup ikincileri

Atletico 

Man Utd

Schalke

Ajax

Roma

Liverpool

󠁧󠁢Tottenham

Lyon

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