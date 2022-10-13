Şampiyonlar Ligi'nde heyecan gittikçe artıyor. A, B, C ve D gruplarında dördüncü maçlar tamamlandı. Mücadelelerin ardından beş takım bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Tur atalyan takımlar arasında en dikkat çekeni ise Porto, Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen ile aynı grupta mücadele eden ve bir üst tura çıkmasına pek şans verilmeyen Club Brugge oldu.

TARİHİ PERFORMANS

Oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik alan Belçika temsilcisi bu maçlarda rakip kaleye yedi gol atarken kalesini ise gole kapattı.

İlgili Haberler Galatasaraylı yıldız Sevilla yolcusu! Marcao referans oldu





Son olarak deplasmanda Atletico Madrid ile oynanan mücadeleye de Club Brugge'ün kalecisi Simon Mignolet damga vurdu. Tecrübeli kalesi Wanda Metropolitano'da yaptığı dokuz kurtarışla takımının bir üst tura yükselmesinde büyük rol oynadı.

Simon Mignolet, Club Brugge'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada ise kalesine gelen 21 isabetli şutun tamamını kurtarmayı başardı.

Öte yandan Belçika ekibi oynadığı dört karşılaşmada kalesini gole kapatarak bir üst tura yükselerek kendi tarihinde de bir ilki başarmış oldu.

BİR ÜST TURU GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Club Brugge dışında Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turu garantileyen takımlar ise, Napoli, Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester City oldu.

A Grubu'nda mücadele eden Napoli ile C Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih, oynadığı dört maçın tamamını kazanarak 12 puanla bir üst tura yükseldiler.





F Grubu'nda Leipzig, Shakhtar ve Celtic ile mücadele eden son şampiyon Real Madrid'de topladığı 10 puanla adını bir üst tura yazdırdı.