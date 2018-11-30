Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda beşinci haftayı geride bıraktık. Artık heyecanın bir üst seviyeye çıkacağı son 16 turuna geçmek için gruplardaki son hafta maçlarının oynanmasını bekleyeceğiz.

Birçok grupta bir üst tura çıkan takımlar belli oldu. Ancak C Grubu’nda son haftaya girilirken hiçbir takımın pozisyonu belli değil. Grupta İtalyan ekibi Napoli, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 3-1 yendi ve 9 puanla lider durumda yer alıyor. Onun hemen 1 puan gerisinde de Fransa’da, İngiliz Liverpool’u 2-1’le geçen PSG yer alıyor.

Liverpool 6 puanla üçüncü, Kızılyıldız 4 puanla sonuncu sırada. Son hafta Kızılyıldız, PSG’yi, Liverpool ise deplasmanda 1-0 kaybettiği Napoli ile kozlarını paylaşacak.

İhtimaller oldukça fazla

Napoli’ye diğer sonuçlara bakmaksızın, Liverpool’la berabere kalması gruptan çıkmak için yetiyor. Liverpool’un beraberliği ayrıca PSG’nin de son 16 Turu biletini kapmasını sağlayacak. Puan eşitliği halinde önce ikili averaja bakılan ligde Liverpool’un bir üst turu görebilmesi için Napoli’yi 1-0 ya da gol yemesi halinde iki farklı yenmesi gerekiyor. Çünkü Napoli, rakibine gollü tek farklı mağlup olursa, deplasmanda skor üretmeyi başardığı için adını bir üst tura yazdırmayı başaran takım unvanını elde edecek.

Lionel Messi, CR7’yi geçti

■ Barcelona’nın PSV ile oynadığı maçta 1 gol atan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo’yu geçerek Şampiyonlar Ligi tarihinde aynı takımın formasıyla en fazla gol atan oyuncu oldu (106).

■ Juventus’un 1-0 kazandığı Valencia mücadelesinde İtalyan ekibinin süperstarı Cristiano Ronaldo, Devler Ligi tarihinde 100 galibiyete ulaşan ilk futbolcu oldu.

■ Şampiyonlar Ligi’ndeki 31. golünü Liverpool ağlarına gönderen PSG’nin süperstarı Neymar, bu arenada rakip fileleri en çok sarsan Brezilya’lı oldu. Rekor daha önce Kaka’ya aitti.

■ Bayern Münih’in yıldız santrforu Robert Lewandowski, Benfica karşısında kaydettiği 2 gol ile Devler Ligi’nde 50 barajını geçmeyi başaran 6. futbolcu oldu.

■ Koke’nin 87. saniyedeki golü, Şampiyonlar Ligi tarihinde Atletico Madrid’in attığı, Monaco’nun ise yediği en erken gol oldu.



