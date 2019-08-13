Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselecek takımlar, bugün oynanacak 10 maç sonunda belli olacak.

13 Ağustos 2019, Salı 10:18
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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında heyecan 3. eleme turu rövanş müsabakaları ile devam ediyor.

Medipol Başakşehir, bugün TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

14 Ağustos Çarşamba günü Liverpool ile Chelsea arasında yapılacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları bugün oynanacak.

Maç programı şöyle:

19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya)

20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika)

21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan)

21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre)

21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir

21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya)

22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya)

Kaynak: AA

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