Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında heyecan 3. eleme turu rövanş müsabakaları ile devam ediyor.

Medipol Başakşehir, bugün TSİ 21.30'da Yunanistan'ın Olympiakos takımına konuk olacak.

14 Ağustos Çarşamba günü Liverpool ile Chelsea arasında yapılacak UEFA Süper Kupa müsabakası nedeniyle, bu turdaki tüm rövanş maçları bugün oynanacak.

Maç programı şöyle:

19.30 Karabağ (Azerbaycan)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.00 Rosenborg (Norveç)-Maribor (Slovenya)

20.30 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Club Brugge (Belçika)

21.00 Kopenhag (Danimarka)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Ferencvaros (Macaristan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.30 Ajax (Hollanda)-PAOK (Yunanistan)

21.30 LASK (Avusturya)- Basel(İsviçre)

21.30 Olympiakos (Yunanistan)-Medipol Başakşehir

21.45 Celtic (İskoçya)- CFR Cluj (Romanya)

22.00 Porto (Portekiz)-Krasnodar (Rusya)

Kaynak: AA