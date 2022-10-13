Şampiyonlar Ligi'nde Mohamed Salah, Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırdı
Mohamed Salah, takımı Liverpool'un Rangers'ı deplasmanda 7-1 mağlup ettiği maçta 6 dakika civarında yaptığı hat-trick ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan isim olma rekorunu Bafetimbi Gomis'ten aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Mohamed Salah, rekor getiren bir performansa imza attı. Mısırlı oyuncu, durgun başladığı sezonda Rangers karşısında farkını ortaya koyarken yaptığı hat-trick ile de organizasyonda bir rekora imza attı.
Maça yedek kulübesinde başladı
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rangers ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Mohamed Salah, karşılaşmaya yedekler arasında başlamıştı. Mısırlı yıldız, mücadelenin 68. dakikasında Darwin Nunez'in yerine oyuna dahil oldu.
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6 dakika hat-trick
Maçta 3-1'lik Liverpool üstünlüğü varken oyuna dahil olan Mohamed Salah; 76, 80 ve 81. dakikalarda Rangers ağlarını havalandırarak hat-trick yaparken skoru da 6-1'e getirdi. Salah'ın hat-trick'i toplam 6 dakika 12 saniye süre aldı.
Şampiyonlar Ligi'nin en hızlısı
Salah'ın 6 dakika 12 saniye içinde gerçekleştirdiği hat-trick, Şampiyonlar Ligi'nin en kısa süredeki hat-trick performansı oldu. Bu alanda daha önceki rekor ise şimdilerde Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'e aitti.
Gomis'in rekorunu kırdı
Salah'ın en kısa sürede hat-trick rekoru, daha öncesinde Bafetimbi Gomis'e aitti. Şimdilerde Galatasaray kadrosunda yer alan Fransız golcü, Lyon döneminde bu rekoru kırmayı başarmıştı.
7 Aralık 2011'de Lyon, deplasmanda Dinamo Zagreb'i yine 7-1 ile geçerken Gomis, yaklaşık 8 dakikalık bir süre içerisinde hat-trick yapmayı başarmıştı. Maçta Lyon 1-0 geri düşerken Gomis'in 45, 49 ve 52. dakikadaki gollerine 47'de Maxime Gonalons da eşlik edince skor 4-1'e gelmişti. Kalan bölümde Lisandro Lopez ve Jimmy Briand ile Bafetimbi Gomis bir kez daha ağları sarsınca maç 7-1 sona ermişti.