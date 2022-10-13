UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Mohamed Salah, rekor getiren bir performansa imza attı. Mısırlı oyuncu, durgun başladığı sezonda Rangers karşısında farkını ortaya koyarken yaptığı hat-trick ile de organizasyonda bir rekora imza attı.

Maça yedek kulübesinde başladı

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Rangers ile deplasmanda karşı karşıya gelirken Mohamed Salah, karşılaşmaya yedekler arasında başlamıştı. Mısırlı yıldız, mücadelenin 68. dakikasında Darwin Nunez'in yerine oyuna dahil oldu.





6 dakika hat-trick

Maçta 3-1'lik Liverpool üstünlüğü varken oyuna dahil olan Mohamed Salah; 76, 80 ve 81. dakikalarda Rangers ağlarını havalandırarak hat-trick yaparken skoru da 6-1'e getirdi. Salah'ın hat-trick'i toplam 6 dakika 12 saniye süre aldı.

Şampiyonlar Ligi'nin en hızlısı

Salah'ın 6 dakika 12 saniye içinde gerçekleştirdiği hat-trick, Şampiyonlar Ligi'nin en kısa süredeki hat-trick performansı oldu. Bu alanda daha önceki rekor ise şimdilerde Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis'e aitti.

Gomis'in rekorunu kırdı

Salah'ın en kısa sürede hat-trick rekoru, daha öncesinde Bafetimbi Gomis'e aitti. Şimdilerde Galatasaray kadrosunda yer alan Fransız golcü, Lyon döneminde bu rekoru kırmayı başarmıştı.

7 Aralık 2011'de Lyon, deplasmanda Dinamo Zagreb'i yine 7-1 ile geçerken Gomis, yaklaşık 8 dakikalık bir süre içerisinde hat-trick yapmayı başarmıştı. Maçta Lyon 1-0 geri düşerken Gomis'in 45, 49 ve 52. dakikadaki gollerine 47'de Maxime Gonalons da eşlik edince skor 4-1'e gelmişti. Kalan bölümde Lisandro Lopez ve Jimmy Briand ile Bafetimbi Gomis bir kez daha ağları sarsınca maç 7-1 sona ermişti.