Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında geçtiğimiz sezonun finalisti Liverpool evinde Porto ile karşılaşacak. Heyecan dolu mücadelede oranlar Liverpool’u işaret etse de Avrupa geleneği olan Porto evine avantajlı bir skorla dönmenin hesabını yapıyor.

KIRMIZILARIN HİKAYESİ NASIL SONLANACAK?

Jurgen Klopp göreve geldikten sonra çıkış yakalayan ve eski günlerine dönme sinyalleri veren Liverpool geçtiğimiz sezon final oynadığı Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid’e kaptırmıştı. Bu sezona da kaldığı yerden devam eden İngiliz ekibi Devler Ligi’nde yola devam etmesinin yanı sıra Premier Lig’de de şampiyonluk yarışı veriyor. Son 6 haftaya maç fazlasıyla lider giren Kırmızılar ya iki kupayı birden alıp yıllarca unutulmayacak rüya gibi bir sezonu geride bırakacak yahut sezonu kupasız kapatacak.

PORTO’NUN AKLI 5-0’DA!

Önceki turda Roma’yı saf dışı bırakan Porto ise gediklisi olduğu Şampiyonlar Ligi’nde figüran olma niyetinde değil. Tıpkı Liverpool gibi kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren Mavi-beyazlılar bir yandan da yarı final ve onun getireceği mali avantajlara sahip olmanın peşinde. Yine de geçtiğimiz yıl Son 16 turunda Liverpool’dan alınan 5-0’lık mağlubiyet Ejderhaların aklının bir köşesinde duruyor. Pepe’nin yokluğunda Salah-Firmino-Mane üçlüsüne karşı oynayacak olmaları Porto’yu düşündüren bir diğer unsur.

BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!

- Liverpool Avrupa kupalarında Porto ile bugüne kadar yaptığı 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. (Ms1)

- Liverpool ile Porto geçtiğimiz sezon da Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşmış ve ilk maç Liverpool’un 5-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. (H1)

- İkinci karşılaşma ise golsüz sona ermişti. (Kg yok)

- Liverpool bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde iç saha mağlubiyeti yaşamadı. (Ms1)

MİSLİ.COM ÜYELERİ GOL İSTİYOR!

Heyecan dolu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin ilk tercihi maçın bol gollü geçmesi… Liverpool-Porto karşılaşmasına Misli.com üzerinden bahis yapan üyelerin %43’lük dilimi mücadelenin 2.5 gol üzeri biteceğini öngörürken %25’lik kesim ise tercihini Liverpool galibiyetinden yana kullanmış durumda.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Porto önceki turda zoru başardı ve 2-1 kaybettiği Roma deplasmanındaki maçın ardından evinde turu geçti. Ligde de Benfica ile puan puana gidiyorlar. Ancak Anfield deplasmanına 2 kritik eksikle geliyorlar. Pepe ve Herrera cezalı. Orta alanda hem gol hem asist katkısı olan Herrera'nın yokluğu önemli. Mane-Firmimo-Salah üçlüsüne karşı Pepe gibi tecrübenin yokluğu da sıkıntı. Liverpool 2 fark yapar. Üst olur. Sürpriz beklemediğim bir maç.