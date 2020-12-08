Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Başakşehir'in yer aldığı H Grubu'nun dışında üç grupta son maçlar oynanacak. E Grubu'nda Chelsea ve Sevilla, G Grubu'nda Barcelona ile Juventus, bir üst tura çıkmayı garantiledi. F Grubu'nda 10 puanlı Dortmund'la birlikte son bileti alacak diğer takım, bu akşam belli olacak. Vedat Muriç'in sakatlığı sebebiyle oynamayacağı maçta 9 puanlı 2. Lazio, 7 puanlı 3. Club Brugge'u, İtalya'da ağırlayacak. 20.55'te Beinsports ekranlarından yayınlanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Lazio'ya bir üst tur için beraberlik yetiyor. Belçika ekibi Brugge'un da, rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor.

Dortmund zirve için...

İki takımın gruptaki ilk kapışmaları 1-1 sona erdi. Aynı saatte 1 puanlı Zenit'in Rusya'da konuğu olacak lider Dortmund'un, diğer maçın sonucuna bakmaksızın zirvedeki yerini koruması adına rakibini yenmesi gerekiyor. Eğer Lazio bu akşam kazanır, Dortmund berabere kalırsa, İtalyanlar birinci, Dortmund ikinci olarak gruptan çıkacaklar.

Asıl heyecan yarın akşam!

Devler Ligi’nde son maçlar öncesi en heyecan verici maçlar, elbette yarın akşam oynacak. Özellikle B Grubu’nda kelimenin tam anlamıyla nefesler kesilecek. Grupta lider M’Gladbach’ın 8, Shakhtar Donetsk ve Real Madrid’in 7’şer, sonuncu İnter’in de 5 puanı var. İnter-Shakhtar ile R.Madrid-M’Gladbach kapışmalarından çıkacak sonuçlara göre gruptan çıkacaklar belli olacak.



