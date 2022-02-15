Şampiyonlar Ligi'nde futbol şöleni son 16 turunda devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı 87 maçın 49'unu kazanan Jürgen Klopp, turnuva tarihinde Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Louis van Gaal ve Rafa Benitez'den sonra 50 galibiyete ulaşan sekizinci ve bunu başaran ilk Alman çalıştırıcı olmak istiyor.

Mohamed Salah, Liverpool ile 50'nci Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanırken, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla 51 ve Robert Lewandowski'nin Bayern Münih formasıyla 36 golünden sonra turnuva tarihinde 50 maça ulaştığı dönemde en fazla gol atan üçüncü isim olacak.

Mısırlı golcü 49 maçta 32 gol attı.



