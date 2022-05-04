Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Liverpool'u konuk etti. Heyecan dolu müsabakanın ilk devresini 2-0 üstün kapatan Villarreal, rakibine 3-2 mağlup oldu.

İspanyol temsilcisinin tecrübeli file bekçisi Geronimo Rulli'nin hataları maça damga vurdu. Tecrübeli eldiven, Loris Karius'u hatırlattı. İşte son dakika haberinin detayları...

DEVREYİ 2-0 ÜSTÜN TAMAMLADI AMA...

Unai Emery'nin talebeleri, ilk devre Jürgen Klopp'un öğrencilerine nefes aldırmadı. Villarreal, karşılaşmanın ilk yarısını Boulaye Dia ile Francis Coquelin'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. Ev sahibi takım tribünleri bu skor sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

RULLİ HATA YAPTI, GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

Dev maçta Liverpool, ikinci yarıya hızlı başladı. Fabinho'nun sert şutunda üstüne gelmesine rağmen zamanlama hatası yapan Geronimo Rulli'nin bacakları arasından meşin yuvarlak ağlara gitti. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında Liverpool farkı 1'e indirdi.

Müsabakanın 67'nci dakikasında Alexander Arnold'ın ortasında Luis Diaz kafa vuruşu yaptı. Geronimo Rulli bu pozisyonda da topu bacaklarının arasından ağlarda gördü. Tecrübeli eldivenin bu hataları sonrası skora 2-2'lik denge geldi.

ÖNE ÇIKTI, MANE BOŞ KALEYE ATTI

Villarreal'in gol aradığı 74'üncü dakikada Sadio Mane orta sahanın gerisinden bir koşu yaptı. Tecrübeli futbolcu, Geronimo Rulli'den önce topa bir hamlede bulundu ve meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdü. Sadio Mane ceza sahasına girince skoru 3-2 yaptı.

LORİS KARİUS'U HATIRLATTI

Villarreal kalecisi Rulli, Loris Karius'tan bu yana bir Şampiyonlar Ligi eleme turu maçında iki gole sebep olan ilk kaleci oldu.

LİVERPOOL, 6 KEZ KUPAYI KAZANDI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında üst üste final oynama başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar 2 yıl aranın ardından yeniden final heyecanı yaşayacak. 2005 yılında İstanbul’da oynanan ve Milan’a karşı 3-0 geride olduğu maçta tarihi geri dönüşle penaltı atışları sonrası kupaya uzanan Liverpool, 2006-2007 sezonundaki finalde ise bu kez rakibine 2-1 ile boyun eğmişti. 2018 finalinde Real Madrid’e 3-1 kaybeden Liverpool, bir sonraki sezon ise Tottenham’ı 2-0 yenerek 6. kez kupanın sahibi olmuştu. 1976-1977, 1977-1978, 1980-1981, 1983-1984, 2004-2005 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyon olan İngiliz kulübü, 3 kez de finalde kaybetti.

MANE, SALAH VE FİRMİNO ÖN PLANDA

Liverpool, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada 30 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. Takımın ileri 3’lüsünde yer alan Mısırlı golcü Salah, Senegalli Mane ve Brezilyalı Firmino bu sezon da yine ön plana çıktı. Kırmızılarda Mohamed Salah 8 golle takımının gol yükünü çekerken, Roberto Firmino ile Sadio Mane 5’er gol atarak bu başarıda önemli rol oynayan isimler oldu. Çeyrek finalde 2 gol atan Ibrahima Konate’nin yanı sıra Luis Diaz da bu turnuvada 2 gole imza attı. Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago, Divock Origi, Diogo Jota ve Fabinho’nun turnuvada birer golü bulunuyor.

KLOPP İLE 3. FİNAL

2012-2013 sezonunda Borussia Dortmund’un başında iken Şampiyonlar Ligi’nde ilk final deneyimini yaşayan Jürgen Klopp, Liverpool ile 2017-2018 sezonunda bir kez daha final heyecanı yaşamıştı. 2019’da Tottenham’ı finalde eleyerek ilk kez kupanın sahibi olan Alman teknik adam, bu sezon Kırmızılar ile 3. kez, kariyerindeki 4. Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak. Klopp, Liverpool ile kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Premier Lig, Lig Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nı kazanma başarısı gösterirken, bir kez de UEFA Avrupa Ligi’nde final oynadı.

Liverpool’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Liverpool - Milan: 3-2

Porto - Liverpool: 1-5

Atletico Madrid - Liverpool: 2-3

Liverpool - Atletico Madrid: 2-0

Liverpool - Porto: 2-0

Milan - Liverpool: 1-2

Inter - Liverpool: 0-2

Liverpool - Inter: 0-1

Benfica - Liverpool: 1-3

Liverpool - Benfica: 3-3

Liverpool - Villarreal: 2-0

Villarreal - Liverpool: 2-3