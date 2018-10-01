UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 3 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Portekiz'in Porto ekibine konuk olacak. Evinde oynadığı Lokomotiv Moskova maçını 3 - 0 kazanan Sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk deplasman maçına çıkacak.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalyan kulübü Roma ise Çek ekibi Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Cristiano Ronaldo'lu Juventus da evinde Young Boys'u konuk edecek.

Gruplarda ikinci hafta haftanın programı şöyle;

YARIN:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 EKİM ÇARŞAMBA:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray

DHA