Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son hafta maçları bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı kalmazken UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme fırsatı devam ediyor. İşte Galatasaray'ın ve diğer takımları ihitmalleri:

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? UEFA Avrupa Ligi bileti nasıl alır? İkili averaj...

Galatasaray son hafta PSG ile deplasmanda karşılacak. Fatih Terim'in ekibinin 2 puanı var ve 3 puanlı Club Brugge'ü geçmeye çalışacak. Galatasaray kazanırsa Belçika ekibi Real Madrid karşısında puan kaybederse sarı-kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. İki takım arasında grupta oynanan maçlar 0-0 ve 1-1 biterken genel averajda Club Brugge -6, Galatasaray -8 averaja sahip. Gruptan PSG lider olarak Real Madrid ise 2. sırada çıkmayı garantiledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ E GRUBU (10 ARALIK 2019)

Grupta 9 puanla ikinci sırada bulunan Napoli kazandığı anda bir üst tura yükselecek. Liverpool sahasında Salzburg karşısında puan kaybederse lider olarak çıkma şansı da bulunuyor. Liverpool kazanırsa grup lideri olacak. İngiliz ekibi berabere kalırsa yine üst tura çıkacak ancak ikinci olma ihtimali mevcut. Salzburg ise kazanırsa Liverpool'un üzerine çıkam şansına sahip. İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Liverpool sahasında 4-3 kazanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ F GRUBU (10 ARALIK 2019)

Grupta 11 puan alan Barcelona liderliği garantiledi. Inter ve B.Dortmund'un 7'şer puanı var ve ikili averajda Inter üstün konumda bulunuyor. Alman ekibi sahasında Slavia Prag'ı yenip Inter'in evinde Barcelona'ya takılmasını bekleyecek. Barcelona'da Messi kadroya alınmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ G GRUBU (10 ARALIK 2019)

Şampiyonlar Ligi G grubunda Leipzig gruptan çıktı. Lider konumda bulunan Leipzig deplasmanda Lyon'a kaybetmez ya da kazanırsa lider olarak gruptan çıkacak. Lyon kazanırsa Alman ekibini geçecek. Üç takım aynı puana gelirse yani üçlü averaja kalırsa burada Zenit geride kalıyor. Zenit'in son maçında Benfica'yı yenmesi yetmeyecek Lyon'un puan kaybetmesi gerekecek. Benfica ise son maçında Zenit'e karşı hem kazanıp hem de ikili averajda üstünlük kovalayacak. İlk maçı Rus ekibi evinde 3-1 kazanmıştı. Lyon kaybederse ve Benfica kazanırsa üç takımın puanları eşitlenecek ve Lyon son sırada kalıp elenecek. Benfica ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ H GRUBU (10 ARALIK 2019)

Lider konumda bulunan Ajax son maçında evinde Valencia'yı yenerse ilk sırada grubu bitirecek. Maç berabere biterse Ajax üst tura çıkacak ancak Chelsea kazanırsa İngiliz ekibi lider olacak. Hollanda ekibinin 10 puanı var ve kaybederse Valencia 11 puanla üzerine çıkacak. Chelsea'nin de iddiasız Lille karşısında galip gelmesi durumunda Ajax elenen taraf olacak. Valencia ile Chelsea grubu aynı puanda bitirse ikili averajda üstün konumda bulunan Valencia daha üstte yer alacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ B GRUBU (11 ARALIK 2019)

Grupta Şampiyonlar Ligi üst turu için sıralama belli oldu. Bayern Münih 15 puanla lider, Tottenham 10 puanla ikinci sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek takım ise Olympiakos - Kızılyıldız maçı sonucu belli olacak. Kızılyıldız'ın 3 puanı var, Yunan ekibi 1 puanda ve son maçı evinde kazanırsa rakibini geçip UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU (11 ARALIK 2019)

Grupta Manchester City 11 puanla liderliğini garantiledi. Diğer üç takımın ise hem üst tura çıkma hem de 3.sırada yer alma ihtimalleri var. Shakhtar evinde Atalanta'yı yenerse üst tura çıkıyor. Berabere kalırsa Dinamo Zagrep'in evinde M. City karşısında galip gelmesi durumunda 3.sırada kalacak. Bu durumda Zagrep üst tura yükselecek. İki maçta berabere biterse sıralama Shakhtar, D. Zagrep ve Atalanta şeklinde olacak. Atalanta son maçını kazanır ve D. Zagrep evinde puan kaybederse İtalyan ekibi üst tura çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU (11 ARALIK 2019)

Grupta Lokomotiv Moskova elenen taraf oldu. Alman ekibi B. Leverkusen'in 2. ya da 3.takım olma şansı var. Juventus 13 puanla liderliği garanti ve son maçta B.Leverkusen ile deplasmanda oynayacaklar. Alman ekibi kazanır Atletico Madrid son maçında sahasında iddiasız Lokomotiv Moskova'ya puan kaybederse üst tura B.leverkusen çıkacak. İspanyol ekibi kazanırsa üst tura çıkacak. Kaybederse B.Leverkusen-Juventus maçı berabere biterse puanlar eşitlenecek. İki takım arasında grupta oynanan iki maçta Atletico Madrid evinde 1-0, B. Leverkusen evinde 2-1 kazanmıştı.







