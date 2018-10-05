Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü Rakitic'ten

Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın golü Ivan Rakitic'inn Londra deplasmanında Tottenham'a attığı gol seçildi.

05 Ekim 2018, Cuma 19:02 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 19:11
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Şampiyonlar Ligi B grubunda Barcelona’nın deplasmanda Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği maçta Ivan Rakitic’in attığı gol geceye damga vurmuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın en iyi golü, Ivan Rakitic’in Tottenham ağlarını sarstığı gol seçildi. 


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