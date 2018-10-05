Şampiyonlar Ligi B grubunda Barcelona’nın deplasmanda Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği maçta Ivan Rakitic’in attığı gol geceye damga vurmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın en iyi golü, Ivan Rakitic’in Tottenham ağlarını sarstığı gol seçildi.
Şampiyonlar Ligi B grubunda Barcelona’nın deplasmanda Tottenham’ı 4-2 mağlup ettiği maçta Ivan Rakitic’in attığı gol geceye damga vurmuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. haftanın en iyi golü, Ivan Rakitic’in Tottenham ağlarını sarstığı gol seçildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.