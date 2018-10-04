UEFA Şampiyonlar Lig'inde günün maçları tamamlandı.

Galatasaray'ın D Grubu'nda yer alan rakipleri Lokomotiv Moskova ve Schalke 04'ün Rusya'da karşı karşıya geldiği karşılaşmada gülen taraf Alman ekibi oldu. Schalke'ye 3 puanı getiren gol 88'inci dakikada Weston McKennie'den geldi.

PSG'DEN FARKLI TARİFE

Şampiyonlar Ligi'nde günün en gollü maçında ise C Grubu ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) kendi evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı 6-1'lik skorla mağlup etti. PSG'nin gollerini 20, 22, 81'inci dakikada Neymar, 37'nci dakikada Cavani, 41'inci dakikada Di Maria ve 70'inci dakikada Mbappe kaydetti. Kızılyıldız'ın tek golünü ise 74'üncü dakikada Marko Marin attı.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

A Grubu

Atletico Madrid - Club Brugge: 3-1

Borussia Dortmund - Monaco: 3-0

B Grubu

PSV Eindhoven - Inter: 1-2

Tottenham - Barcelona: 2-4

C Grubu

Paris Saint-Germain - Crvena Zvezda: 6-1

Napoli - Liverpool: 1-0

D Grubu

Lokomotiv Moskova - Schalke 04: 0-1