Şampiyonlar Ligi’nde grup etabı sona erdi! Rekorlar gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2022-23 sezonunun grup etabı tamamlandı. Gruplara nokta koyulan gece ise birbirinden dikkat çekici sonuçlar doğurdu. Grupların final gecesi, birçok oyuncu için de elde edilen unvanlarla ayrı bir anlam kazandı. İşte geride kalan gecede oynanan maçlar ve yaşananlar:

Benfica’dan tarihi başarı

Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en dikkat çekici sonuçlarından biri H Grubu’nda alındı. Portekiz ekibi Benfica, grup kuraları sonrası tahmin edilebileceğinden çok daha büyük bir başarıyla çıkmayı garantilediği H Grubu’nda zirveyi de ekstrem bir sonuçla aldı.





Son haftaya PSG ile aynı puanda giren Benfica, son maçında Maccabi Haifa deplasmanında ilk yarıyı 1-1’lik beraberlikle kapatmıştı. PSG’nin Juventus deplasmanında 1 farkla kazanması durumunda kendisine 5 gol gerecek olan Benfica, ikinci yarıda bulduğu gollerle Maccabi Haifa’yı 6-1 mağlup etti ve grupta liderliği aldı.

14 puan ve averajla grup liderliğini alan Benfica, sezon genelindeki yenilmezlik serisini de 22 maça çıkardı. Maccabi Haifa deplasmanında Roger Schmidt’in takımına galibiyeti getiren goller; 20. dakikada Gonçalo Ramos, 59. dakikada Petar Musa, 69. dakikada Alejandro Grimaldo, 73. dakikada Rafa Silva, 88. dakikada Henrique Araujo ve 90+2. dakikada Joao Mario’dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 26. dakikada penaltıdan eski Kayserisporlu Tjaronn Chery kaydetti.

Messi unvanı Mbappe’ye devretti

H Grubu’nda PSG, deplasmanda karşılaştığı Juventus’u 2-1 mağlup etse de liderliği Benfica’ya kaptırdı. Maç sonu PSG’nin teknik direktörü Christophe Galtier, İsrail’deki maçın 5-1 gittiği anda lider olduklarını düşündüklerini ama 90+2’de Benfica’nın attığı gole reaksiyon verme şanslarının kalmadığını belirtti.

PSG’nin 2-1 kazandığı maçta Fransız ekibin golleri; 13. dakikada Kylian Mbappe ve 69. dakikada Nuno Mendes’ten gelirken Juventus’un tek golünü 39. dakikada kaptan Leonardo Bonucci kaydetti.

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İlk golün asistini Lionel Messi’den alan Kylian Mbappe, ağlara gönderdiği topla bir unvanı da takım arkadaşından almış oldu. Mbappe, Şampiyonlar Ligi tarihinde 40 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu. Lionel Messi’nin 24 yıl 130 günlükken ulaştığı 40 gole Fransız yıldız, 23 yıl 317 günlükken ulaşmayı başardı.

City’de Rico Lewis’in gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Manchester City, sahasında Sevilla’yı konuk etti. Karşılaşma öncesinde City’nin liderliği de Sevilla’nın üçüncülüğü de kesinleşmiş durumdaydı. Sevilla, deplasmanda 31. dakikada Rafa Mir’in attığı golle öne geçmesine rağmen 52. dakikada Rico Lewis, 73. dakikada Julian Alvarez ve 83. dakikada Riyad Mahrez ile skora giden Manchester City, mücadeleden 3-1’lik sonuçla galip ayrıldı.





Manchester City’nin ilk golünü atan 17. yaşındaki sağ bek Rico Lewis, Şampiyonlar Ligi tarihinde en genç gol atan oyuncu oldu. Birkaç hafta önce Kopenhag karşısında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Rico Lewis, maç sonu menajer Pep Guardiola’dan da büyük övgü aldı. Oyuncusunun zekasına dikkat çeken İspanyol menajer, “Ne gol ama… O harika bir oyuncu. Çok zeki, çok çok zeki. Oldukça da yetenekli. Böyle bir gol atmak müthiş” ifadelerini kullandı.

Rico Lewis’in elde ettiği unvan, öncesinde 2005 yılında Lyon formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde gol sevinci yaşayan Karim Benzema’ya aitti.

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Marcao devam edemedi

Sevilla’da eski Galatasaraylı Marcao’nun durumu, Manchester City maçı öncesinde belirsizdi. Brezilyalı savunmacı, teknik direktör Jorge Sampaoli’nin tercihiyle ilk 11’de yer aldı. İlk yarıda sakatlanan Marcao, 45+1. dakikada yerini Nemanja Gudelj’e bırakmak durumunda kaldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Sampaoli, durumun korkulduğu kadar kötü olmayabileceğini aktardı. Marcao’nun önceki sakatlığının nüksetmediği yeni bir sorun yaşadığı ve zaten kendisini bu acil değişiklik olmasa da devre arasında değiştirmeyi düşündüğünü belirtti.

Giroud şov

Milan, kaybetmesi durumunda son 16’ya kalamayacağı maçta sahasında ağırladığı Salzburg’u 4-0 mağlup etti. Gecenin yıldızı, Milan’dan Olivier Giroud’ydu. Fransız golcü; 2 gol, 1 asist ile karşılaşmaya damga vurdu.





Milan’ı galibiyete taşıyan goller; 14. ve 57. dakikalarda Olivier Giroud, 46. dakikada Rade Krunic ve 90+1. dakikada Junior Messias’tan geldi.

Maçın Oyuncusu seçilen Olivier Giroud, Milan formasıyla Kasım 2010’da 37 yıl 86 günlükken Real Madrid’e 2 gol atan Flippo Inzaghi’den bu yana Şampiyonlar Ligi’nde iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Chelsea’den 100. galibiyet

Son haftaya grup liderliğini garantilemiş şekilde gelen Chelsea, son maçında sahasında ağırladığı Dinamo Zagreb’i geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bruno Petkovic, 7. dakikada attığı golle Dinamo Zagreb’i öne geçirirken Chelsea; rakibine 18. dakikada Raheem Sterling ve 30. dakikada Denis Zakaria’nın golleriyle karşılık verdi.





Bu galibiyetle Chelsea, kulüp tarihindeki 100. Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmış oldu.

Leipzig rövanşı aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Leipzig, deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk’i 4-0 mağlup etti. Gruptaki ilk maçlarında rakibini deplasmanda 4-1 ile geçen Shakhtar Donetsk, bu maçı kazanması halinde adını son 16 turuna yazdıracaktı.

Leipzig'i galibiyete taşıyan golleri; 10. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Andre Silva, 62. dakikada Dominik Szoboszlai ve 68. dakikada kendi kalesine Valeriy Bondar kaydetti.

Adını son 16 turuna yazdırmak adına kazanması gereken maçı 4-0 kaybeden Shakhtar, 6 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne giderken Leipzig, 12 yaptığı puanıyla ikinci sırayı alarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Burak Yılmaz’ın unvanı Luka Modric’e

F Grubu’nun diğer maçında Real Madrid, sahasında Celtic’i konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 5-1’lik skorla galip ayrıldı.

Karim Benzema’dan yoksun Real Madrid’i galibiyete taşıyan golleri; 6. dakikada penaltıdan Luka Modric, 21. dakikada yine penaltıdan Rodrygo, 51. dakikada Marco Asensio, 61. dakikada Vinicius Junior ve 71. dakikada Federico Valverde’den geldi.

Kaptan olarak çıktığı mücadelede 6. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren Luka Modric, Şampiyonlar Ligi’nde penaltı golü atan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti. Bu unvanın önceki sahibi Burak Yılmaz’dı.

16 Mart 2022’de 36 yaşındaki Burak Yılmaz, son 16 turu maçında takımı Lille’i Chelsea karşısında iç sahada öne geçiren penaltı golünü kaydetmişti. Burak Yılmaz’ın 38. dakikadaki penaltı golüne Christian Pulisic ve Cesar Azpilicueta ile karşılık veren Chelsea, karşılaşmayı 2-1 kazanarak Fransız ekibini saf dışı bırakmıştı.

İşte son 16 turuna kalan takımlar

Grup maçlarının ardından son 16 turuna kalmayı başaran takımlar şu şekilde: Napoli & Liverpool (A Grubu), Porto & Club Brugge (B Grubu), Bayern Münih & Inter (C Grubu), Tottenham & Eintracht Frankfurt (D Grubu), Chelsea & Milan (E Grubu), Real Madrid & Leipzig (F Grubu), Manchester City & Borussia Dortmund (G Grubu), Benfica & PSG (H Grubu).

UEFA Avrupa Ligi’ne zorlu rakipler

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne giden takımlar da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcilerimizin gruplarını ikinci sırada tamamlamaları durumunda bu ekiplerle eşleşme ihtimali bulunmakta.

Şampiyonlar Ligi’nden UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tutan takımlar şu şekilde: Ajax (A Grubu), Bayer Leverkusen (B Grubu), Barcelona (C Grubu), Sporting CP (D Grubu), Salzburg (E Grubu), Shakhtar Donetsk (F Grubu), Sevilla (G Grubu), Juventus (H Grubu).

Atletico Madrid’den Avrupa kupalarına veda

Gruplardaki tablo sonucunda Avrupa kupalarına veda eden ekipler de belirlenmiş oldu. Marsilya’nın 90+5’te gelen vedası dikkat çekerken Atletico Madrid’in de net favori gösterildiği grupta son sırayı alması en beklenmedik gelişmelerden biri oldu.

Şampiyonlar Ligi gruplarında sonuncu olarak Avrupa kupalarına veda eden takımlar şu şekilde: Rangers (A Grubu), Atletico Madrid (B Grubu), Viktoria Plzen (C Grubu), Marsilya (D Grubu), Dinamo Zagreb (E Grubu), Celtic (F Grubu), Kopenhag (G Grubu), Maccabi Haifa (H Grubu).