Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

11 Temmuz 2019, Perşembe 01:10
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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-20 sezonu 1. ön eleme turunun ilk ayağı, 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. ön eleme turunun rövanş maçları, 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Partizani (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan): 0-0

BATE Borisov (Belarus) - Piast (Polonya): 1-1

Sheriff (Moldova) - Saburtalo (Gürcistan): 0-3

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Sutjeska (Karadağ): 1-1

Dundalk (İrlanda Cumhuriyeti) - Riga (Letonya): 0-0

Linfield (Kuzey İrlanda) - Rosenborg (Norveç): 0-2

Valur (İzlanda) - Maribor (Slovenya): 0-3

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