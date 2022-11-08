Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu eşleşmeleri, dün gerçekleşti. 10 Haziran 2023'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğini yapacağı final öncesi bu turdaki kura çekimini, TFF yöneticisi Hamit Altıntop gerçekleştirdi; ortaya da birbirinden zevkli kapışmalar çıktı.

Rövanşı almak isteyecekler

Geçen sezon kupayı müzesine götüren İspanyol devi Real Madrid, Paris'teki finalde 1-0 mağlup ettiği ve dün sahipleri Fenway Sports Group tarafından satılığa çıkarıldığı açıklanan İngiliz temsilcisi Liverpool'un rakibi oldu. Karim Benzema'lı Real'den rövanşı almak isteyecek Mohamed Salah'lı Kırmızılar, daha önce rakibini 2008/09 sezonunda yine aynı turda 1-0 ve 4-0'lık skorlarla elemişti. Bir diğer final havasındaki eşleşme ise Sadio Mane'li Alman Bayern Münih ile Lionel Messi'li PSG arasında yaşanacak. İki takım 2020 finalinde karşılaşmış, Bayern şampiyonluğa uzanmış, 2021 çeyrek finalinde de gülen taraf PSG olmuştu.

Hakan'ın rakibi Porto

Hakan Çalhanoğlu'lu İnter, Portekiz'den Porto ile çeyrek finale çıkmak için kapışacak. Almanya'dan Borussia Dortmund ile İngiltere'den Chelsea de, ilk kez Avrupa Kupaları'nda karşılaşacaklar. Seri başı takımlar ilk maçları deplasmanda, rövanşları evinde oynayacaklar. İlk karşılaşmalar 14/15/21/22 Şubat 2023, rövanşları da 7/8/14/15 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.

İşte final yolu

Son 16 Turu

İlk maçlar: 14/15/21/22 Şubat 2023

Rövanşlar: 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek finaller

İlk maçlar: 11/12 Nisan 2023

Rövanşlar: 18/19 Nisan 2023

Yarı finaller

İlk maçlar: 9/10 Mayıs 2023

Rövanşlar: 16/17 Mayıs 2023

Final

10 Haziran 2023