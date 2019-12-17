Avrupa’nın bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından dün de son 16 turu kuralarının çekimi yapıldı. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda kura çekimini TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Hamit Altıntop ve eski İngiliz milli futbolcu Kelly Smith yaptı. İkinci tur karşılaşmalarında en dikkat çeken eşleşme ise üst üste 2 kez İngiltere Premier Lig’i müzesine götüren Manchester City ile son 4 sezonda 3 kez Devler Ligi’ni kazanan Real Madrid arasında oldu.

18 Şubat’ta başlıyor

Öte yandan İngiltere’de bu sezon fırtına gibi esen son şampiyon Liverpool ise turnuvanın zorlu ekiplerinden Atletico Madrid’in rakibi oldu. En heyecanlı geçmesi beklenen eşleşmelerden birinde ise Borussia Dortmund da PSG’yi çekti. Son 16 turunda ilk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat’ta, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bayern Münih’ten 2012 göndermesi

19 Mayıs 2012’de Bayern Münih, kendi evi Allianz Arena’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılara giden maçta Didier Drogba’nın penaltı golüyle kupayı Chelsea’ye kaptırmıştı. İki takım, bu kez son 16 turunda eşleşti. Bavyera ekibi Twitter hesabında eski günleri hatırlamamak adına, “Chelsea” ve “Drogba” kelimelerini sessize aldı.