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LIVERPOOL, AJAX'I RAHAT GEÇTİ

Jürgen Klopp'un öğrencileri A Grubu 5. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Ajax'ı 3-0 yenerek 12 puana yükseldi. Grupta Napoli 5'te 5 yaparak 15 puan topladı ve liderliğini sürdürdü.

Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesini Liverpool 42. dakikada Mahamed Salah'la açtı. İlk yarı 0-0 sona erdi. 49. dakikada bu kez sahneye Darwin Nunez çıktı. Skoru 2-0'a getirdi. 52. dakikada ise Salah'ın pasında Harvey Elliott dumumu 3-0 yaptı.

LIVERPOOL 12 PUAN

Liverpool deplasmandaki maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 12 yaptı. Ajax'da teknik direktör Alfred Schreuder 58. dakikadan sonra maç bitene kadar 5 değişiklik yaptı ancak oyuna etki etmedi. İki takım arasındaki ilk mücadeleyi Liverpool kendi sahasında 2-1 kaybetmişti.

SON 4 MAÇI KAZANDILAR

Liverpool ilk hafta deplasmanda kaybettiği 4-1'lik Napoli maçından sonra grupta çıktığı 4 maçı da kazandı. Jürgen Klopp'un öğrencileri bu karşılaşmalarda toplam 13 gol rakip filelere gönderdi.





LIDER NAPOLI

Kim Min Jae ve Elif Elmas'ın formasını giydiği Napoli ise Rangers'la karşılaştı. Son dönemin en formda takımı Napoli rakibi 3-0 yenerek Rangers'ı eli boş gönderdi.Rangers Şampiyonlar Ligi'de çıktığı tüm maçlardan mağlubiyetle ayrıldı.

ATLETİCO'YA BÜYÜK ŞOK

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Atletico Madrid, sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Ev sahibi ekibin, gruptan çıkmak adına mutlak galibiyete ihtiyaç duyduğu mücadele 2-2 sona erdi. Atletico Madrid'in golleri; 22. dakikada Yannick Carrasco ve 50. dakikada Rodrigo De Paul'dan gelirken Leverkusen'in gollerini; 9. dakikada Moussa Diaby ve 29. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.





90+9'DA TURA 'ELVEDA'

Atletico Madrid, karşılaşmada uzatma bölümünün sonunda VAR kontrolü ile penaltı kazandı. 90+9. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yannick Carrasco, kaleci Lukas Hradecky'yi geçemedi. Dönen topta Saul Niguez'in vuruşu da direkten döndü. Böylece Atletico Madrid, son 16'ya kalma şansını son haftaya taşıyamamış oldu.

BRUGGE VE PORTO SON 16'DA

19:45 seansında Porto, deplasmanda karşılaştığı Club Brugge'ü 4-0 mağlup etmişti. Brugge'ün 10 puanla lider olduğu grupta Porto puanını 9 yaparken Atletico Madrid'in beraberliği sonucunda gruptan çıkmayı da garantilemiş oldu.

Atletico Madrid, 5 puanda kalırken Leverkusen'in de puanı 4 oldu. Son hafta Atletico Madrid, Porto deplasmanında; Leverkusen ise iç sahada Club Brugge karşısında UEFA Avrupa Ligi'ne gidiş bileti arayacaklar.





BARCELONA'DA BÜYÜK HÜSRAN

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Karşılaşma öncesinde Inter'in aldığı 4-0'lık Viktoria Plzen galibiyeti nedeniyle gruptan çıkma şansını yitiren Barcelona, konuk ettiği Bayern Münih'e de 3-0 kaybetti.

Bayern Münih'i galibiyete taşıyan goller; 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 90+5. dakikada Benjamin Pavard'dan geldi.

BARÇA, UEFA AVRUPA LİGİ'NE...

Gruptaki 5. maçlar kapsamında sahasında Bayern Münih'i konuk eden Barcelona'nın kalan son 2 maçını kazansa dahi Inter'e karşı ikili averajda geride olduğundan gruptan çıkamayacağı belli olmuştu. Katalan ekibi, evinde ağırladığı Bayern Münih'e de 3-0 mağlup oldu. Gruptan çıkma şansını Bayern maçı öncesinde yitiren Barcelona, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.





İTALYANLAR FARKLI KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter, sahasında Viktoria Plzen'i konuk etti. Ev sahibi ekip, rahat bir karşılaşma sonucunda rakibini 4-0 mağlup etti.

Inter'i galibiyete taşıyan goller; 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42. ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ile 87. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi. Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

INTER, GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

Gruptaki 5. maçında 3. galibiyetini alan Inter, puanını 10 yaparak rakiplerinden 4 puanlı Barcelona'nın 2 maçı kalmış olsa da gruptan çıkmayı garantiledi.

CENGİZ'Lİ MARSILYA DEPLASMANDA YIKILDI

Eintracht Frankfurt, sahasında Marsilya ile karşı karşıya geldi. Marsilya mücadeleyi 2-1 kaybetti. Karşılaşmada Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Daichi Kamada ve 27. dakikada Randal Kolo kaydetti. Marsilya'nın tek golü 22. dakikada Matteo Guendouzi'den geldi.

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LONDRA'DA BERABERLİK

Tottenham, sahasında Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sporting'in golünü 22. dakikada Marcus Edwards attı. Tottenham'ın golünü 80. golünü Rodrigo Bentancur attı.

CONTE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Harry Kane'in son dakikalardaki golü VAR incelemesinden ardından iptal edildi. Antonio Conte, pozisyon sonrası itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.