Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta karşılaşmaları, bu akşam ve yarın oynanacak. Grupların birçoğunda Son 16'ya çıkan takımlar belli olurken, üçüncülük mücadelesi de bir o kadar dikkatleri çekecek. Kupa 1'de Barcelona, Sevilla ve Ajax, bir üst tura çıkamadı ve üçüncü olarak yollarına Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda devam ederek, Kupa 2'nin grup ikincileriyle karşı karşıya gelecekler.

Beraberlik yetiyor...

Lider Club Brugge (10) ve 2. Porto'nun (9) zirve için kapıştığı B Grubu'nda 5 puanlı üçüncü Atletico Madrid ile 4 puanlı Bayer Leverkusen'den biri, bugün Avrupa'ya veda edecek. D Grubu'nda ise kimsenin şu anki pozisyonlarındaki yerleri garanti değil; 8 puanlı lider Tottenham, 6 puanlı sonuncu Marsilya'nın, 7 puanlı Frankfurt da averajla önünde olan ikinci Sporting ile karşılaşacak.

Avrupa için iki ihtimal

Yarın E Grubu'nda liderlik ve üst tur biletini cebine koyan Chelsea, 4 puanlı sonuncu Dinamo Zagreb'i konuk edecek. 7 puanlı Milan da, evinde 6 puanlı 3. Salzburg'la oynayacak. Milan'a, Son 16 için beraberlik yetecek. Salzburg'un bir üst tur için mutlak kazanması gerekiyor. Dinamo'nun, Chelsea'yi yenmesi durumunda ise ikili averajı sonuncu sıradaki rakibine göre daha iyi olan Salzburg'a Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için (3.'lük adına) de 1 puan yetecek.

Shakhtar 3 puan peşinde

F Grubu'nda ilk 2'yi garantileyen 10 puanlı Real Madrid'in, lider olarak Son 16'ya gitmesi adına diğer maçın sonucuna bakmaksızın 2 puanlı Celtic'i, Bernabeu'da yenmesi lazım. Aynı grupta 6 puanlı üçüncü Shakhtar Donetsk, 9 puanlı Leipzig'i sahasında yenerse, ikili averajı daha iyi olduğu için ikinci olacak. Leipzig'e ilk iki için beraberlik, liderlik için de hem kazanması hem de Real'in, Celtic karşısında en kötü berabere kalması yetecek.

Onlar zirveyi istiyor

H Grubu'nda 11'er puanlı lider PSG (Genel averajı daha iyi) ve ikinci Benfica'dan kimin zirveyi alacağı yarın belli olacak. Bu grupta 2013-14'ten sonra ilk kez Son 16'yı göremeyen 3 puanlı üçüncü Juventus ve kendisiyle aynı puanda olmasına rağmen genel averajı sebebiyle sonuncu sıradaki Maccabi Haifa'dan biri, Avrupa defterini kapatacak. Grupta JuventusPSG ve Maccabi-Benfica maçları oynanacak.

■ İki takım arasında oynanan maçlarda en çok puan alan.

■ İki takım arasında oynanan maçlardaki gol averajı.

■ İki takım arasındaki maçlarda en çok gol atan.

■ Grupta gol averajı en yüksek olan takım.

■ Grupta en çok gol atan takım.

■ Grupta deplasmanda en çok gol atan takım.

■ Grupta en çok galibiyeti olan takım.

■ Grupta deplasmanda en çok galibiyeti olan takım.

■ Grup maçlarında -kırmızı ve sarı kart sayısına göre- en az kart gören takım.

■ Kulüp Katsayı Sıralaması'nda en yukarıda olan takım.

(Not: Puan eşitliği halinde yukarıdaki kriterlere sırasıyla bakılır.)