Şampiyonlar Ligi’nde devler sürprize izin vermedi

Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam sürpriz bir sonuç çıkmadı, favoriler kazanırken, Bayern Münih, Manchester City ve Juventus geriye düştükleri maçları çevirmeyi başardı.

Olympiakos deplasmanında 23’te geriye düşen Bayern, sahadan 3-2 galip ayrıldı, B Grubu’nda liderliğini sürdürdü.

C Grubu’nda City ise evinde Atalanta karşısında ilk golü kalesinde görmesine karşın 5-1 kazandı, zirvede kaldı.

Milli oyuncumuz Merih Demiral’in yedek beklediği mücadelede ise Juventus devreyi geride bitirmesine karşın Dybala’nın iki dakikada attığı 2 golle Lokomotiv Moskova’yı 2-1 yendi, 3maçta 7 puana ulaştı