Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın sonucu en merak edilen mücadelesi, Almanya'da yaşanacak. C Grubu'nda İspanyol devi Barcelona, Almanya'da kendisi gibi kupanın favorilerinden Bayern Münih'e konuk olacak. Barça'nın bu sezon Bayern'den uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Robert Lewandowski, 8 yıl formasını giydiği eski takımına karşı sahne alacak.

Saat 22.00'deki karşılaşma, Exxen'den canlı olarak ekranlara gelecek. Her iki takım da ilk maçlarını kazandı. Ev sahibinde Kingsley Coman ve BounaSarr, konuk takımda da Sergio Roberto sakatlıkları sebebiyle yoklar.

Hakan'lı Inter de sahada

İki takımın daha önceki kapışmalarında Bayern 8, Katalanlar 2 kez galip gelirken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. Almanlar, rakibinin 13 golüne karşılık 28 kez ağları salladı. Grubun diğer mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İtalya'dan Inter, 19.45'te deplasmanda Çek temsilcisi Viktor Plezen'in karşısına çıkacak.