Şampiyonlar Ligi'nde Bu akşam E Grubu'nda iki dev karşı karşıya gelecek. 4 puanla lider durumda olan İtalyan ekibi Milan, 1 puanla son sıradaki İngiliz temsilcisi Chelsea'nin konuğu olacak. Saat 22.00'deki karşılaşma, Exxen'den yayınlanacak. Grubun diğer maçı, 19.45'te 2 puanlı 3. Salzburg ile 3 puanlı 2. Dinamo Zagreb arasında Avusturya'da oynanacak.
Bu akşamki maç programı:
E Grubu
19:45 Salzburg - Dinamo Zagreb
22:00 Chelsea - Milan
F Grubu
19:45 Leipzig - Celtic
22:00 Real Madrid - Shakhtar Donetsk
G Grubu
22:00 Manchester City - Kopenhag
22:00 Sevilla - Dortmund
H Grubu
22:00 Benfica - PSG
22:00 Juventus - Maccabi Haifa