Şampiyonlar Ligi'nde Bu akşam E Grubu'nda iki dev karşı karşıya gelecek. 4 puanla lider durumda olan İtalyan ekibi Milan, 1 puanla son sıradaki İngiliz temsilcisi Chelsea'nin konuğu olacak. Saat 22.00'deki karşılaşma, Exxen'den yayınlanacak. Grubun diğer maçı, 19.45'te 2 puanlı 3. Salzburg ile 3 puanlı 2. Dinamo Zagreb arasında Avusturya'da oynanacak.

Bu akşamki maç programı:

E Grubu

19:45 Salzburg - Dinamo Zagreb

22:00 Chelsea - Milan

F Grubu

19:45 Leipzig - Celtic

22:00 Real Madrid - Shakhtar Donetsk

G Grubu

22:00 Manchester City - Kopenhag

22:00 Sevilla - Dortmund

H Grubu

22:00 Benfica - PSG

22:00 Juventus - Maccabi Haifa