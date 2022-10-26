UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonunda E, F, G ve H grubunda 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Gollerin yağmur gibi yağdığı gecede büyük sürprizler yaşandı.





İşte Devler Ligi'ndeki müthiş gecenin tüm detayları...

MİLAN, ZAGREB’İ FARKLI GEÇTİ

E grubu maçında ise Milan, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'le karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısını Milan, Matteo Gabbia'nın 39. dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya da etkili başlayan Milan, 50. dakikada Rafael Leao ile farkı ikiye çıkardı: 0-2

59. dakikada Milan penaltı kazandı. Topun başına geçen fransız golcü Olivier Giroud skoru 3-0'a getirdi. 69. dakikada golü kendi kalesine atan Robert Ljubicic maçın da skorunu belirlemiş oldu: 0-4

Bu skorun ardından Milan puanını 7'ye yükseltirek ikinci sıraya yükselirken Dinamo Zahreb 4 puanda kaldı.

ALMANYA'DA SESSİZ BERABERLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en merak edilen maçında Borussia Dortmund, Manchester City'i konuk etti. Dünyanın gözünün olduğu bu mücadeleden gol sesi çıkmadı, karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

CHELSEA, SALZBURG’U AVLADI

Devler Ligi E Grubu'nda Salzburg sahasında Chelsea'yi ağırladı. İngiliz devi, Avusturya ekibini Mateo Kovacic ve Kai Havertz'in golleriyle 2-1 devirdi. Salzburg'un tek sayısı Junior Chikwubuike Adamu'dan geldi.

SEVİLLA, KOPENHAG’I FARKLI GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi G grubunda Sevilla, sahasında ağırladığı Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti. Eski Trabzonsporlu Cornelius'un sonradan girdiği maçta Sevilla'nın gollerini Youssef En Nesyri, Isco ve Gonzalo Montiel attı.

SON ŞAMPİYONA BÜYÜK ŞOK

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu maçında RB Leipzig, sahasında Real Madrid'i 3-2 mağlup etmeyi başardı. Leipzig'in gollerini Josko Gvardiol, Christopher Nkunku ve Timo Werner atarken Real Madrid'in gollerini iki Brezilyalı Vinicius Junior ve Rodrygo attı.

Leipzig yenilgisiyle birlikte Real Madrid bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

GECENİN EN GOLLÜ MAÇI: 7-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biri olan PSG, Maccabi Haifa'ya gol oldu yağdı. Fransız devi, zayıf rakibi karşısında tam 7 kez ağları sarstı.

Başkent ekibinin süper üçlüsü ilk devrede şov yaptı. 19'da Lionel Messi, 32'de Kylian Mbappe, 35'te Neymar ve 43'te yine Messi sahneye çıktı, ilk yarı 4-1 sona erdi. PSG'nin süperstarlarına 38'de sadece Abdoulaye Seck cevap verdi.

30 yaşındaki Senegalli, 50'de bir kez daha ağları sarstı. 64'te Mbappe kendisinin ikinci golünü attı, 67'de Sean Goldberg kendi kalesine topu yolladı ve 84'te Carlos Soler fileleri havalandırıp maçın skorunu belirledi: 7-2.

Bu skorla PSG puanını 11 yaptı, Maccabi 3 puanda kaldı. Gecenin diğer maçında da Benfica, Juventus'u 4-3'le geçti. PSG ile Benfica el ele gruptan çıkmayı garantiledi.

SHAKHTAR GERİDEN GELDİ

Şampiyonlar Ligi beşinci hafta maçında Celtic, sahasında Shakhtar Donetsk'i konuk etti. Maçın ilk yarısını ev sahibi Celtic, Giakoumakis'in golüyle 1-0 önde kapatırken konuk ekip Shakhtar Donetsk 58. dakikada Mykhailo Mudryk'un golüyle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Celtic 6 puana ulaşırken Shakhtar Donetsk de puanını 2 yaptı.

JUVENTUS'TA YIKIM: GRUPTAN ÇIKAMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica sahasında Juventus'u konuk etti.

Portekiz devi 17'de Antonio Silva ile öne geçti, Juve 21'de Dusan Vlahovic'le beraberliği yakaladı. 28'de Joao Mario, 35'te Rafa Sivla sahneye çıkınca Benfica ilk devreyi 3-1 önde kapattı. Kırmızılar ikinci yarıya da hızlı başladı. Rafa Silva bu kez 50'de fileleri sarstı. 77'de Arkadiusz Milik takımını ateşleyen, 79'da ise Weston McKennie takımını umutlandıran golü atsa da karşılaşmayı Benfica 4-3 kazandı.

Bu sonuçla Juventus, H Grubu'ndan çıkma şansını yitirdi, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile Avrupa Ligi mücadelesi verecek. Benfica ise PSG'yle el ele bir üst tura yükseldi.