Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Medipol Başakşehir’in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden ve kuraya 4.torbadan katılan Medipol Başakşehir; geçen yılın finalisti Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile H Grubu’nda karşılaşacak. Leipzig Devler Ligi’nde, Manchester da Avrupa Ligi’nde geçen sezon yarı finale çıkmışlardı. Çift devreli fikstürle 20 Ekim’de başlayacak maçlar 9 Aralık’ta sona erecek. Final 29 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

'Hedefimiz Şubat'a taşıyabilmek'

Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt kurayı şu sözlerle değerlendirdi: “Biz izlerken Ronaldo ve Messi’nin grubunu çok istedik. Messi, hiç Türkiye’ye karşı oynamamıştı. Ona karşı oynamak, Türkiye’ye getirmek mutlu ederdi. Uzun uğraşlar sonucu Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kaldık. Büyük mutluluk duyuyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde kolay grup yok. Bize de rekabetçi bir gruba çıktı. Hedefimiz, Avrupa mücadelemizi şubat ayına taşımak.”

Yılın futbolcusu Lewa

UEFA Yılın Kalecisi ödülü, Bayern Münih’in yıldızı Manuel Neuer’in oldu. Şampiyonlar Ligi’nde sezonun savunmacısı Joshua Kimmich seçildi. Sezonun orta sahası Kevin De Bruyne olarak belirlenirken yılın futbolcusu ödülüne Robert Lewandowski layık görüldü. Ödüle, De Bruyne ve Neuer de aday gösterilmişti.

Ronaldo ve Messi aynı grupta

Barcelona’nın süperstarı Messi ile Real Madrid’de oynadığı dönemde Ronaldo aynı ülke takımlarının formalarını giydikleri için daha önce Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarında karşılaşmamıştı. İki yıldız bu kez aynı grupta yer aldı. Juventus ve Barcelona’nın G Grubu’nu zirvede bitirme yarışı Ronaldo-Messi kapışmasına da sahne olacak.

Yüzde 30 seyirci adımı

Kuradaki en flaş gelişmelerden biri ise seyirci konusundaydı. UEFA, maçlara stat kapasitelerinin yüzde 30’u oranında seyirci alınmasına karar verildiğini ve yerel hükümetlerle görüşüleceğini açıkladı. Buna göre UEFA seyirci için tek tek yerel hükümetlerden izin isteyecek. Onay çıkması halinde tüm maçlar yüzde 30 seyirci ile oynanacak.